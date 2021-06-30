سيد عبد الحفيظ : ديانج يمتلك عروضاً إيجابية .. وأقدر حسام عاشور

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على موقف النادي من إمكانية بيع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق حال تلقيه عرض احتراف مناسب.

وقال عبدالحفيظ، في ضيافة برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "مع احتياجنا الفني الكامل لأليو ديانج، لكن العروض المناسبة تعتبر إيجابية".

وأضاف: "سنتخذ خطواتنا من أجل دراسة العرض لو كان كبيرا من الناحية المالية، مع موافقة المشرف على الكرة ثم لجنة التخطيط قبل أن يتخذ مجلس الإدارة القرار النهائي".

موقف حسام عاشور ورمضان

وعن حسام عاشور قائد الأهلي السابق، أكد عبدالحفيظ: "عاشور من الأشخاص التي أقدرها كثيرًا وأحترمه حتى الآن، لكني لا أحب الحديث عن أمر انتهى، وأتمنى له التوفيق في القادم".

وانتقل للحديث عن موقفه من رحيل رمضان صبحي لبيراميدز قائلا: "لا أريد التحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي، كل شخص يختار طريقه ومشواره بمحض إرادته، ربنا يوفقه، ما يحدث في كرة القدم لا يفاجئني لأنني تعلمت الكثير".