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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من أساطير الكرة.. سيد عبد الحفيظ يختار التشكيل التاريخي الأفضل في مصر

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

اختار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، التشكيل التاريخي في مصر، من وجه نظره؛ وذلك خلال استضافته على شاشة قناة "النهار".

وجاءت اختيارات سيد عبد الحفيظ، كالتالي:

تشكيل “الأفضل” لـ سيد عبد الحفيظ 

في حراسة المرمى: ثابت البطل".

وعلق عبد الحفيظ: "أحب عصام الحضري كثيرا وهو حارس تاريخي لكنني سأختار ثابت البطل".

في الدفاع: “ربيع ياسين- وائل جمعة- إبراهيم يوسف- إبراهيم حسن”.

وأضاف: "في الظهير الأيسر شعرت بالحيرة بين ربيع ياسين وأحمد رمزي ولكنني سأختار ربيع ياسين".

في الوسط الدفاعي: "هادي خشبة".

في مركز الوسط المهاجم: “علاء ميهوب- محمد أبو تريكة”.

واستطرد "علاء ميهوب كان مثل أعلى لي، ولاعب متكامل".

في الهجوم: "حسام حسن- محمود الخطيب- محمد صلاح".

سيد عبد الحفيظ الأهلى عصام الحضري محمد صلاح محمد أبو تريكة

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