رضا عبد العال: الأهلي بيكسب بشخصيته.. وموسيماني مش جوز أمي علشان أهاجمه

قال رضا عبد العال، نجم الزمالك والأهلي السابق، إنه لن يغير من قناعاته فيما يتعلق بالمدير الفني لفريق الأهلي، بيتسو موسيماني، رغم التأهل لنهائي إفريقيا، واقترابه من الفوز باللقب.

موسيماني مش جوز أمي

وأضاف رضا عبد العال، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «ملعب البلدوزر»، أن الطرد الذي تعرض له الترجي التونسي؛ سهَّل المهمة على الأهلي بشكل كبير، مؤكدًا أن الأهلي صعد نتيجة فوزه في رادس بهدف دون رد، بواسطة محمد شريف».

وواصل رضا عبد العال: «هو موسيماني جوز أمي مثلًا عشان أنتقده؟، أنا بتكلم فني فقط».

وأردف عبد العال: «الأهلي بيكسب بشخصيته في الفترة الأخيرة، وهو ما وضح في أكثر من مباراة، وليس بقدرات موسيماني الفنية».

واختتم رضا عبد العال تصريحاته قائلاً: «الأهلي بيكسب بالمجهودات الفردية ولا توجد طريقة لعب واضحة، ووالله العظيم موسيماني مش مقتنع بمحمد شريف من الأساس رغم تألقه».