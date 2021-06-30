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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. وزارة الداخلية تصدر قرارا بإبعاد أي وافد يفعل هذا الأمر

الداخلية الكويتية
الداخلية الكويتية تصدر قرار بإبعاد أي وافد يقوم بهذا الأمر

أصدر وزير الداخلية الكويتي، الشيخ ثامر العلي، تعليمات، بـ"إبعاد أي مقيم في الكويت من الوافدين يمارس سلوكا يمس المصلحة العامة والأمن العام أو الآداب العامة"؛ انطلاقا من الصلاحيات التي خولها له القانون.

وقالت الصحيفة "الرأي" الكويتية، نقلا عن مصادرها، إن وزير داخلية الكويت، أصدر قرارا مؤخرا، بإبعاد وافد من الجنسية الأردنية، على خلفية مشاركته في تجمع احتجاجي ضد تطعيم "كورونا" في ساحة الإرادة، وتوجيهه إساءات للقرارات الحكومية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعليمات الداخلية الكويتية تقضي بالضبط والإبعاد الفوري لأي مقيم يشارك في تجمعات في ساحة الإرادة أو غيرها ويتدخل في الشؤون الداخلية للكويت.

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ومؤخرا تجمع بعض المواطنين في ساحة الإرادة بالعاصمة الكويتية رفضا لقرارات مجلس الوزراء بشأن منع غير المطعمين من السفر أو دخول المجمعات التجارية والمطاعم والأندية.

وسجلت الكويت، أمس الثلاثاء،  1718 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 354851 حالة.

كما أعلنت الكويت تسجيل 18 حالة وفاة جراء كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد 1961 حالة.

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