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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عامل استدرج طفلة وتحرش بها محاولاً هتك عرضها بإحدى قرى المنصورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن عدد من أهالى قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية من إنقاذ طفلة عمرها 10 سنوات بعد قيام عامل يبلغ من العمر 50 عاما باستدراجها وسط بعض الغاب على جسر ترعة امام القرية وتحرش بها وحاول خلع ملابسها لهتك عرضها واغتصابها.


وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بتمكنهم من القبض على عامل استدرج طفلة صغيرة للغاب الموجود على جسر الترعة امام القرية وتحرش بها وحاول خلع ملابسها السفلية لهتك عرضها واغتصابها لولا العناية الإلهية لها عقب مشاهدة سيدة لها من احدى الشرفات وتنبيه المواطنين له.


وبانتقال المقدم أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة وعدد من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تمكنوا من القبض على المتهم وتبين انه يدعى  محمد ح ر م 50 عاما عامل ومقيم بالمنصورة وله إقامة أخرى بقرية منية سندوب دائرة المركز عقب قيام الأهالى باحتجازه بعدما ضبطوه متلبسا بمحاولة هتك عرض الطفلة .


وبالفحص تبين ان الطفلة تدعى " م. م. ع .إ " 10 سنوات بالصف الرابع الابتدائي وأن إحدى السيدات شاهدت المتهم من احدى الشرفات المطلة على المنطقة وهو يقوم بتقبيل الطفلة ومحاولة خلع ملابسها لولا أن قامت السيدة بالصراخ فتجمع الأهالي وتمكنوا من القبض على المتهم وانقاذ الطفلة.


وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

المنصورة منية سندوب ضبط عامل

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