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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خدمات تهمك| أسعار الذهب والعملات والسيارات في مصر.. اعرف أيام إجازة عيد الأضحى 2021 وموعده.. نتائج امتحانات الترم الثاني بحقوق عين شمس

موجز أخبار صدى البلد
موجز أخبار صدى البلد

يُبرز موقع صدى البلد، أخبار الخدمات التي قدّمها للقراء خلال الـ24 ساعة الماضية، في السطور التالية..

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 في محافظات مصر

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير، خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 30 يونيو 2021، 20 ذو القعدة 1442 هجرية.

 

إجازة عيد الأضحى 2021 وموعده في مصر

أعلن المركز الفلكي السعودي عن موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات وهو الموعد الموحد بين مصر والسعودية

 

الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

سعر بيع وشراء الريال السعودى اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

 

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى…

 

سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021
ننشر اسعار الذهب في الصاغة بدون مصنعية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30-6-2021.

 

دليلك في مصر | أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة والمطافئ والإسعاف والكهرباء والغاز والتليفونات

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم الأربعاء لقرائنا الأعزاء أرقام الهواتف الخاصة بخدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية...

 

مواعيد إعلان نتائج امتحانات الترم الثاني بحقوق عين شمس 

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس انه سوف يتم الاعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بدءا من منتصف يوليو القادم

 

شركة TCL تكشف عن ثلاثة من أرخص هواتفها .. سعر ومواصفات 

قامت شركة TCL بعرض تفاصيل ومواصفات ثلاثة أجهزة من هواتفها الذكية، والتي تتضمن كلا من هاتف TCL 20 SE و TCL 20S و TCL 20 Pro 5G، حيث من المقرر أن تصدر الهواتف في الأسواق العالمية خلال أسابيع قليلة

 

لو عاوز سيارة .. 

سعر كيا سيراتو 2016 في سوق المستعمل | صور

لاشك أن علامة “كيا” الكورية الجنوبية استطاعت أن تحظى بحب و قبول شريحة كبيرة من مستهلكي السيارات في مصر، بفضل سياراتها الاعتمادية

سعر و مواصفات شيري تيجو 3 موديل 2019 في سوق المستعمل | صور

يبدو أن الألفية الجديدة من نصيب العلامات الصينية التي راجت بشكل غير مسبوق في أسواق السيارات العالمية، بفضل طرحها العديد من الإصدارات المختلفة بمفهوم الاعتمادية.

كل ما تريد معرفته عن ام جي 5 موديل 2021.. سعر و مواصفات 

استطاعت علامة MG الصينية التواجد في أسواق السيارات بصورة ملحوظة من خلال طرازات مختلفة الفئات و الميزات، لتناسب اختيارات المستهلكين، خاصةً السيارات السيدان التي لاقت انتشارا ملحوظاً، ومنها ام جي 5.

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