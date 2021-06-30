مواعيد مباريات دور الثمانية في كوبا أمريكا 2021

انتهت أمس الثلاثاء مباريات دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا بتأهل ثمانية منتخبات الى دور ربع النهائي والمقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل.

تبدأ أولى مباريات دور ربع النهائي مساء يوم الجمعة بمواجهة منتخب بيرو لمنتخب بارجواي في تمام الساعة الحادية عشرة ونجح بيرو في التأهل كثاني المجموعة الأولى برصيد سبعة نقاط بينما تأهل بارجواي كثالث المجموعة الثانية برصيد ست نقاط.

ثم يستضيف يوم السبت منتخب البرازيل لمنتخب تشيلي في تمام الساعة الثانية صباحاً ونجح السيليساو في التأهل كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد عشرة نقاط بينما تأهل تشيلي كرابع المجموعة الثانية.

ويختتم آخر مباريات دور ربع النهائي يوم الأحد بإقامة مباراتين حيث يواجه منتخب أوروغواي بمنتخب كولومبيا في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً ثم يلتقي منتخب الأرجنتين بمنتخب الاكوادور في تمام الثالثة صباحا.

وتأهل الأرجنتين كمتصدر المجموعة الثانية واوروجواي كوصيف لها بينما تأهل كولومبيا كثالث المجموعة الأولى والاكوادور كرابع المجموعة.