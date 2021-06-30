عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيل بايدن تستعد لحضور أولمبياد طوكيو

جيل بايدن تستعد لحضور
جيل بايدن تستعد لحضور أولمبياد طوكيو

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يسافر إلى اليابان لحضور أولمبياد طوكيو المقرر لها الشهر المقبل، إلا أن السيدة الأولى جيل بايدن قد تحل مكانه.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض "الرئيس بايدن لا يخطط لحضور الألعاب الأولمبية.. لكنه بالتأكيد سيحرص على تشجيع الرياضيين".

وأضافت "سيكون لدينا وفد من الولايات المتحدة مثل العادة.. لكننا سنواصل أيضا الحفاظ على إرشادات الصحة العامة بشأن الوباء خلال السفر".

من أجل جيل بايدن.. مجلة فوج تحقق حلما حُرِمت منه ميلانيا ترامب

رسالة من بايدن لـ بيلوسي بشأن الضربات الأمريكية لمواقع الحشد الشعبي

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن جيل بايدن البالغة 70 عاما قد ترأس وفد الولايات المتحدة في طوكيو، رغم عدم تأكيد البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفين يوم الثلاثاء، إنه يشجع زوجته جيل بايدن على قيادة وفد بلاده في أولمبياد طوكيو2020.

وتابع بايدن "نحن نحاول العمل على ذلك.. هذه هي الخطة"، مؤكدا أن المناقشات جارية بشأن سفر زوجته.

وبحسب التقارير، من المتوقع صدور قرار نهائي بشأن رحلتها المحتملة إلى طوكيو، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وستكون السيدة الأولى للولايات المتحدة، من بين الأعضاء الدوليين القلائل المسموح لهم بالحضور في أولمبياد طوكيو، حيث أعلنت اللجنة المنظمة السماح لعدد محدود من المشجعين بحضور الحدث الرياضي العالمي.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية في 23 يوليو المقبل، في العاصمة اليابانية طوكيو، فيما يخشى الكثيرون أن تتسبب البطولة في تزايد معدلات انتشار عدوى كورونا بشكل أكبر.

جيل بايدن جو بايدن اولمبياد طوكيو الرئيس الأمريكي السيدة الأولى الأمريكية اخبار العالم أولمبياد طوكيو 2020

موضوعات متعلقة

من أجل جيل بايدن.. مجلة فوج تحقق حلما حُرِمت منه ميلانيا ترامب

رسالة من بايدن لـ بيلوسي بشأن الضربات الأمريكية لمواقع الحشد الشعبي

البيت الأبيض: بايدن سيزور فلوريدا الخميس المقبل على خلفية انهيار مبنى ميامي

ترشيحاتنا

رسالة من أمريكا إلى مجلس الأمن بشأن الضربات الجوية في سوريا والعراق

الزمالك: جلسات مستمرة للتجديد لـ أشرف بن شرقي

منافس محمد صلاح على لقبه المفضل يسجل في اليورو ويحقق رقماً قياسياً

عمرو وردة : أمتلك عروضًا من إيطاليا .. والأهلي بيتي وخيره عليا

مواعيد مباريات دور الثمانية في كوبا أمريكا 2021

خدمات تهمك| أسعار الذهب والعملات والسيارات في مصر.. اعرف أيام إجازة عيد الأضحى 2021 وموعده.. نتائج امتحانات الترم الثاني بحقوق عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

سقوط المطربة جنات داخل حمام السباحة.. وإنقاذ ابنتها  .. فيديو

حبس حسن راتب 4 أيام على ذمة التحقيق.. صورة

إجازة عيد الأضحى 2021 وموعده في مصر

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

الكويت.. وزارة الداخلية تصدر قرارا بإبعاد أي وافد يفعل هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

فيديو

فيديو جراف.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

فيديوجراف.. رحلة أنسي ساويرس الي المليارات

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

فيديوجراف.. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..علاقته بنائب الجن

المزيد

ساحة رأي

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ