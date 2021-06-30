جيل بايدن تستعد لحضور أولمبياد طوكيو

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يسافر إلى اليابان لحضور أولمبياد طوكيو المقرر لها الشهر المقبل، إلا أن السيدة الأولى جيل بايدن قد تحل مكانه.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض "الرئيس بايدن لا يخطط لحضور الألعاب الأولمبية.. لكنه بالتأكيد سيحرص على تشجيع الرياضيين".

وأضافت "سيكون لدينا وفد من الولايات المتحدة مثل العادة.. لكننا سنواصل أيضا الحفاظ على إرشادات الصحة العامة بشأن الوباء خلال السفر".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن جيل بايدن البالغة 70 عاما قد ترأس وفد الولايات المتحدة في طوكيو، رغم عدم تأكيد البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفين يوم الثلاثاء، إنه يشجع زوجته جيل بايدن على قيادة وفد بلاده في أولمبياد طوكيو2020.

وتابع بايدن "نحن نحاول العمل على ذلك.. هذه هي الخطة"، مؤكدا أن المناقشات جارية بشأن سفر زوجته.

وبحسب التقارير، من المتوقع صدور قرار نهائي بشأن رحلتها المحتملة إلى طوكيو، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وستكون السيدة الأولى للولايات المتحدة، من بين الأعضاء الدوليين القلائل المسموح لهم بالحضور في أولمبياد طوكيو، حيث أعلنت اللجنة المنظمة السماح لعدد محدود من المشجعين بحضور الحدث الرياضي العالمي.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية في 23 يوليو المقبل، في العاصمة اليابانية طوكيو، فيما يخشى الكثيرون أن تتسبب البطولة في تزايد معدلات انتشار عدوى كورونا بشكل أكبر.