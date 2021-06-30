منافس محمد صلاح على لقبه المفضل يسجل في اليورو ويحقق رقماً قياسياً

تمكن المهاجم هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، من كسر رقم المخضرم واين رونى مع المنتخب الإنجليزى بعدما هز شباك المنتخب الألماني ، مساء الثلاثاء، في الدور ثمن النهائي من "يورو 2020".

وتمكن كين الذي صام عن التسجيل في أول 3 مباريات لمنتخب بلاده بالبطولة، من تسجيل هدف المباراة الثاني، بعد متابعة رأسية متقنة لعرضية قصيرة من البديل جاك جريليش.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، عادل كين رقم واين روني في عدد الأهداف المسجلة من قبل لاعب إنجليزي في البطولات الكبرى (كأس العالم وكأس أوروبا)، برصيد 7 أهداف، ووحدهما جاري لينيكر (10) وآلان شيرر (9)، سجلا أهدافا أكثر في هاتين المناسبتين.



وأضافت "أوبتا"، أن كين سجل 30 هدفا للمنتخب الإنجليزي، تحت لواء المدرب جاريث ساوثجيت، ووحده لينيكر سجل أهدافا أكثر مع إنجلترا، تحت قيادة مدرب واحد (35 هدفا تحت لواء بوبي روبسون).

وفى هذا التقرير نستعرض فى "حكاية نجم" هاري كين هداف الدوري الإنجليزي ومنافس صلاح

بدايات هاري كين



وُلد في 28 يوليو 1993، في والثماستو، إنجلترا، وهو ابنٌ لباتريك كين وكيم. ربما يعود أصل والده لنسبٍ إيرلندي من بلدة غالواي في إيرلندا. كين له أخٌ أكبر يدعى تشارلي.

بعد أن انتقلت عائلته إلى شينجفورد، درس كين في مدرسة لاركسوود الابتدائية حتى عام 2004 ليلتحق بعد ذلك بمدرسة مؤسسة شينجفورد.

إنجازات هاري كين



بدأ مشواره الرياضي باللعب مع النادي المحلي ريدجواي روفرز في عام 1999، وانضم إلى أكاديمية شباب آرسنال عام 2001. بعد مغادرته بموسم، عاد إلى ريدجواي روفرز في عام 2002. كانت لديه تجربةٌ غير ناجحةٍ مع توتنهام هوتسبر حينها. التحق بأكاديمية واتفورد في عام 2004 للتدريب من أربعة إلى ستة أسابيع، ليحصل بذلك على فرصةٍ للّعب مع توتنهام.

سجل ثلاثة أهدافٍ خلال موسم 2008-2009، وقد لعب في بطولة بيلينزونا في سويسرا وفي بطولة كوبا تشيفاس في المكسيك مع فريق توتنهام تحت 16. وفي يوليو 2009 حصل على منحةٍ من النادي.

وفي يوليو 2010، وقّع عقده الأول مع توتنهام، ثم أعاره إلى ليتون أورينت في 7 يناير 2011، حيث لعبَ مع النادي حتى نهاية موسم 2010-2011. كان ظهور كين الأول مع توتنهام في مباراةٍ ضد هارتس في المرحلة الثانية من جولة التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أُجريت في 25أغسطس 2011. سجل هدفه الأول للنادي في 15 كانون ديسمبر من ذلك العام، عندما فاز توتنهام 4-0 على شامروك روفرز.

من 1 يناير 2012 وحتى نهاية موسم 2011-2012، أعاره توتنهام ليلعب في بطولة الدوري لصالح نادي ميلوول، حيث أحرز تسعة أهدافٍ في 27 مباراة. لُقِّب حينها بـ "لاعب ميلوول الشاب".

أحرز ثلاثة أهداف لتوتنهام في 10أغسطس 2012 بفوزه 6-0 على ساوث إند يونايتد. كان أول ظهورٍ له في الدوري الممتاز مع النادي في 18 أغسطس من ذلك العام ضد نيوكاسل يونايتد. لكنّ أعاره توتنهام مرةً أخرى لفريق نورويتش سيتي الذي يلعب في الدوري الممتاز، وانضم إليه في 31 أغسطس 2012.

على الرغم من تواجده لموسمٍ واحد فقط مع فريق نورويتش سيتي، استدعاه توتنهام في 1 فبراير 2013 لتعزيز تشكيلة الهجوم. ومع ذلك وبعد 20 يومًا، انضم إلى صفوف فريق ليسترسيتي.

كان أول ظهورٍ له في مباراةٍ من الدوري الممتاز لتوتنهام في 7 أبريل 2014. حقّق حينها النادي فوزًا بنتيجة 5-1 على سندرلاند. وحصل على أول ثلاثيةٍ لتوتنهام في 23 أكتوبر 2014 خلال مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وفاز النادي 5-1 على نادي أستيراس تريبوليس. وحين طُرد حارس المرمى هوغو لوريس، لعب كين مكانه في الدقائق الثلاث الأخيرة من المباراة.

في 28 يناير 2015، سجّل كين هدف التعادل في الدقائق الأخيرة في مرمى كريستيان إريكسن في مباراةٍ ضد شيفيلد يونايتد. كان هذا الهدف سببًا في تأهُّل توتنهام إلى نهائيات كأس إنجلترا لكرة القدم 2015.

نال بأدائه المتميز جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في يناير عام 2015، وقد حصل عليها أكثر من خمسة مرات. وقع عقدًا جديدًا لمدة خمس سنواتٍ ونصف مع توتنهام في الثاني من فبراير 2015. وفي 7 فبراير من ذلك العام، سجل هدفين لفريق توتنهام مقابل هدفٍ واحٍد لفريق ديربي نورث لندن.

سجل أول ثلاثيةٍ له في الدوري الممتاز في مارس 2015 ضد ليستر سيتي، حيث سجل 19 هدفًا في موسم 2014-2015، ليصبح بذلك أفضل هدافٍ في الدوري. أصبح كابتن فريق توتنهام للمرة الأولى في 5 أبريل 2015 في مباراةٍ ضد بيرنلي، وكانت نتيجة المباراة التعادل 0-0. في وقتٍ لاحقٍ من ذلك الشهر، أُدرج اسمه في فريق رابطة اللاعبين المحترفين PFA لموسم 2014-2015. كان هذا إنجازًا حقّقه مرتين إضافيتين في 2015-2016 و 2016-2017.

تضمنت بعض الإنجازات البارزة الأخرى لكين خلال موسم 2014-2015 مَنْحه لقب أفضل لاعبٍ شاب للعام وأفضل لاعبٍ في توتنهام هوتسبير. وقد أصبح في صدارة هدافي توتنهام في موسمٍ واحدٍ من الدوري الممتاز، بعد أن سجل هدفه الثاني والعشرين في موسم 2015-2016 في 2 أبريل 2016 ضد ليفربول. وفاز بجائزة حذاء الدوري الممتاز الذهبي لهذا الموسم وفي موسم 2016-2017.

لعب في دوري أبطال أوروبا لأول مرةٍ في سبتمبر 2016 ضد موناكو في ملعب ويمبلي، وسجّل أول هدفٍ له في دوري أبطال أوروبا في 22 نوفمبر من نفس العام ضد موناكو في ملعب لويس الثاني، لكن توتنهام خسر كلا المباراتين 2-1. في 1 ديسمبر من نفس العام ، وقّع توتنهام عقدًا جديدًا معه للاحتفاظ به حتى عام 2022.