مستشفى النجوم| تدهور حالة الشاعر أمل الطائر.. عبد الرحمن أبو زهرة يتحسن.. ودلال عبد العزيز كما هي

تعرض مجموعة من النجوم خلال الفترة الماضية لعدد من الأزمات الصحية، منهم بسبب كورونا وآخرون تعرضوا لأمراض أخرى، وكانوا حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال تلك الفترة، ونرصد تطورات حالات هؤلاء النجوم من خلال هذا التقرير.

الشاعر أمل الطائر

أعلنت الصفحة الرسمية للشاعر الغنائي أمل الطائر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نقل الشاعر إلى مستشفى المنيل التخصصي، نظرًا لتدهور حالته الصحية.

وكتبت صفحة أمل الطائر "نقل الشاعر أمل الطائر إلى مستشفى المنيل التخصصي في حالة حرجة جدا، ارجو الدعاء له".

الشاعر أمل الطائر كان قد تم نقله في شهر مايو الماضي إلى أحد مستشفيات المعادي وخضع لجراحة في القدم، إثر معاناته من القدم السكري.

وعانى الشاعر على مدار العام الماضي من عدة أزمات صحية إثر إصابته بالقدم السكري، إذ تم تركيب قسطرة وبالون تسليك شرايين القدم في مارس الماضي، وأصيب قبل ذلك بجلطات بالمخ، وسيولة الدم، وخضع لعملية جراحية لبتر القدم.

عبد الرحمن أبو زهرة

أكد ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، تحسن حالة والده الصحية، مشيرا إلى أنه بدأ يسير على قدميه، وخرج مؤخرًا ذاهبا إلى عيادة طبيب الأسنان.

وغادر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة المستشفى، وذلك بعد أن مكث بها ما يقرب من 10 أيام تحت ملاحظة الأطباء والفحوصات الطبية بسبب خضوعه لعملية جراحية في مفصل الحوض بعد سقوطه.

ويخضع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة حاليا إلى العلاج الطبيعى، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية فى مفصل الحوض بعد تعرضه للإصابة في منزله.

وكشف مصدر آخر مقرب من الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن تطورات حالته، حيث أكد أنها تتحسن بشكل كبير ويخوض حاليا العلاج الطبيعى بشكل جيد على أن يعود سريعا إلى عمله.

وخضع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، لعملية جراحية لتركيب مسامير بمفصل الحوض.

دلال عبد العزيز

شهدت حالة الفنانة دلال عبد العزيز خلال الأيام الماضية تطوراً جديداً حيث تم نقلها من غرفة الرعاية المركزة الخاصة بمرضى فيروس كورونا، إلى رعاية مركزة عادية.

وكشف “صدى البلد” أن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت حالتها لا تشهد أي تحسن، حيث تم نقلها إلى غرفة عناية مركزة أخرى؛ في محاولة لزيادة نسبة الأكسجين في الدم.

وتشهد حالة دلال عبد العزيز عدم استقرار كبير، ما بين انخفاض نسبة الأكسجين في الدم؛ وبعد وضعها على الأجهزة وتنظيم حالتها؛ تعود إلى نسبة أعلى بقليل.

كما علم “صدى البلد” أن ثبات حالة الفنانة دلال عبد العزيز وعدم حدوث أي تحسن في حالتها خلال هذه الفترة؛ خطر على الحالة، كما أنه يُضعف بعض الأجهزة المناعية بالجسم.

ونفى رامي رضوان خلال تقديمه برنامج " مساء دي ام سي"، تحسن حالة دلال عبد العزيز الصحية وخروجها من العناية المركزة، ووصف تلك الأخبار بأنها “غير صحيحة وعارية تماماً من الصحة”.

وأكد رامي رضوان أن حالة دلال عبد العزيز ما زالت غير مستقرة وتتطلب وجودها داخل العناية المركزة، موضحا:" لسه الحالة الصحية غير مستقرة ولم تتحرك حتي الآن".

محمد منير

نشر الملحن شريف نور تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعرب فيه عن استيائه من الشائعات التى ترددت عن تدهور صحة الفنان الكينج محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا.

وقال شريف نور : "لسه قافل السكة مع محمد منير والحمد لله هو زي الفل، وناس غريبة مطلعة عليه إشاعات إنه تعبان طب ليه؟”.

الفنان سيد جبر

قبل أيام قليلة، نُقل الفنان سيد جبر، إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، وقالت ابنته في تصريحات صحفية، إن حالة والدها الصحية تدهورت فجأة وتم نقله إلى المستشفى ليدخل بعدها العناية المركزة.

زكي فطين عبد الوهاب

أعلن الفنان زكي فطين عبد الوهاب إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، بعد شفائه من سرطان الرئة في مايو 2019.

وقال زكي فطين عبد الوهاب في تصريحات تلفزيونية أمس مع برنامج حديث القاهرة، إنه صحيا وضعه أفضل لكنه يعاني من الدوار وعدم الإتزان والصداع، وهو في انتظار مراحل علاجية ستأخذ وقتا طويلا.

وأوضح أنه سييدأ بخطوة التخطيط لتحديد أماكن الورم في المخ، ثم سيعالج بالجلسات لمدة ثلاثة أسابيع، وبعد مرور شهر سيجري آشعة رنين على المخ لمعرفة درجة استجابة المرض للعلاج.

ميار الببلاوي

نشرت الفنانة ميار الببلاوي فيديو لايف على حسابها بموقع فيسبوك قبل لحظات من دخولها غرفة العمليات بعد أشهر من علاجها في أمريكا من أزمة قلبية دامت لفترة طويلة.

وشارك ابنها عبر حسابها صورة لها بعد إجراء العملية وأكد على أنها أصبحت بصحة جيدة ومرت العملية الجراحية بسلام، ثم أعادت صباح اليوم منشور إخباري عنها يوضح أنها في وضع أفضل حاليا.

عبد الرحمن أبو زهرة

غادر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مساء الأحد الماضي، المستشفى بعد أن مكث بها ما يقرب من 10 أيام تحت ملاحظة الأطباء والفحوصات الطبية بسبب خضوعه لعملية جراحية في مفصل الحوض بعد سقوطه.

ويخضع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة حاليا إلى العلاج الطبيعى، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية فى مفصل الحوض بعد تعرضه إلى الإصابة فيه بمنزله، وخضوعه لعملية جراحية لتركيب مسامير بمفصل الحوض.

وكشف مصدر مقرب من الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن تطورات حالته، حيث أكد أنها تتحسن بشكل كبير ويخوض حاليا العلاج الطبيعى بشكل جيد على أن يعود سريعا إلى عمله.

خالد عليش

تعرض الفنان والإذاعي الشاب خالد عليش لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة، حيث رقد بغرفة عادية بالمستشفى، وأجري الأطباء بعض الفحوصات الطبية لتشخيص حالته بشكل دقيق.

ونشر طارق عليش شقيق خالد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لخالد وهو يرقد بالمستشفى على فراش المرض، لكنه لم يوضح تفاصيل حالته واكتفى بقوله "ألف سلامة عليك يا حبيبي.. بسيطة وإن شاء الله تقوم منها زي الفل".

غادر خالد عليش المستشفى منذ أيام بعد خضوعه لبعض الفحوصات اللازمة، وأعلن عبر حسابه بموقع فيسبوك عودته للعمل في الإذاعة ببرنامجه " السكة أحلى".

فاطمة كشري

تعرضت الفنانة فاطمة كشري، الأكثر شهرة في عالم الكومبارسات لوعكة صحية بسبب خطأ طبي فادح وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ فاطمة كشري من داخل أحد المستشفيات وهي ترقد على سرير المرض، منذ أيام.

بدأت القصة عندما شعرت فاطمة كشري بإعياء شديد قبل 3 أشهر، وخضعت لعملية فتاق، وبعد مرور 4 أيام على الجراحة، فوجئت بوجع غريب يشبه الورم بجانب مكان العملية، فذهبت إلى الطبيب وخضعت لعملية جراحية أخرى.

اهتم العديد من النجوم بحالة الفنانة فاطمة كشري وتكفل الفنان أحمد مكي بعلاجها، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية لها، وتجري حاليا الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتها.

وقالت فاطمة كشري في تصريحات تلفزيونية إن صحتها في تحسن، وتتواجد حاليا داخل إحدى المستشفيات لتلقي البروتوكول العلاجي اللازم والصحيح.