أخبار الرياضة.. مستجدات صفقة "سيرينو" وكواليس انتقال كريم فؤاد لـ الأهلي.. الزمالك يواصل جلساته للتجديد لـ بن شرقي.. وحوار سيد عبد الحفيظ التليفزيوني

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

الكاف يختار تصدى الشناوي الأفضل فى نصف نهائي أفريقيا

نشرت صفحة دوري أبطال أفريقيا و الكونفدرالية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" فيديو لتصدى محمد الشناوى حارس مرمى فريق الاهلى أمام الترجى التونسى في أياب دور نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا من أفضل التصديات في هذه الجولة .





حكاية نجم .. كين منافس صلاح على لقبه المفضل يسجل فى اليورو ويحقق رقم قياسي

تمكن المهاجم هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، من كسر رقم المخضرم واين رونى مع المنتخب الإنجليزى بعدما هز شباك المنتخب الألماني ، مساء الثلاثاء، في الدور ثمن النهائي من "يورو 2020".



سيد عبد الحفيظ : ديانج يمتلك عروضاً إيجابية .. وأقدر حسام عاشور

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على موقف النادي من إمكانية بيع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق حال تلقيه عرض احتراف مناسب.



عبدالحفيظ: الأهلي ساهم في تأهل الزمالك لأفريقيا.. والظلم التحكيمي لنا يُدوّن في مجلدات

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق الأحمر ساهم في تأهل الزمالك إلى دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الماضي.

سيد عبد الحفيظ يرشح 4 حكام لنهائي دوري أبطال إفريقيا



قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأزمة المثارة في الوقت الحالي، بشأن انضمام لاعبي الفريق إلى منتخب مصر الأولمبي، غير صحيحة .

حتحوت يكشف آخر مستجدات صفقة انضمام سيرينو للنادي الأهلي .. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن جاستون سيرينو، لاعب صن داونز، أصبح غير مرغوب في استمراره مع ناديه جنوب الأفريقي، خلال الفترة المقبلة.

سيد عبد الحفيظ: 4 لاعبين قادرون على تولي مهمة مدير الكرة



كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، عن أربع لاعبين بإمكانهم تولي منصب "مدير الكرة" داخل الفريق.



كشف حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي عن كواليس انتقال كريم فؤاد لاعب المنتخب الأولمبي والفريق البترولي إلى الأهلي.

صاحب الهدف القاتل أمام السويد: شيفتشينكو أمرني بانتظار اللحظة المناسبة



قال أرتيم دوفبيك مهاجم منتخب أوكرانيا، إنه لا يفكر في نفسه كبطل، بعد هدفه القاتل الذي منح منتخب بلاده الفوز والتأهل على حساب السويد لربع نهائي يورو 2020.

الزمالك: جلسات مستمرة للتجديد لـ أشرف بن شرقي

أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن هناك جلسات مستمرة؛ من أجل حسم ملف تجديد تعاقد أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق.