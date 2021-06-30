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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"كاف" يختار "تصدي الشناوي" الأفضل في نصف نهائي إفريقيا

محمد الشناوي
محمد الشناوي

نشرت صفحة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو لتصدى محمد الشناوى حارس مرمى فريق الأهلي أمام الترجي التونسي في إياب دور نصف نهائي  بطولة دوري أبطال أفريقيا من أفضل التصديات في هذه الجولة .

كما أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأهداف حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي، في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب  حساب الـ"كاف" على "تويتر": “حسين الشحات تخصص أهداف رائعة في نصف النهائي”، قبل أن ينشر فيديو لهدفي الشحات في شباك الوداد المغربي خلال المباراة التي جمعتهما بإياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال  فى نسخة العام الماضي 2020، بالإضافة إلى هدفه في شباك الترجي النسخة الحالية ».

هدف الوداد المغربي 


وكان «الشحات» تلاعب بمدافع الوداد الموسم الماضي مرتين، قبل أن يضع الكرة في الشباك، محرزًا أحد أجمل أهداف البطولة، الموسم الماضي.

وعاد الشحات ليسجل هدفًا مميزًا في شباك الترجي هذا الموسم، بعد استلامه تمريرة محمد مجدي قفشة، قبل أن يضع الكرة بمهارة في شباك الحارس معز بن شريفية.

دوري ابطال افريقيا الكونفدرالية الإفريقية محمد الشناوي الكاف الأهلى

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