نشرة أخبار العالم| تحذير أمريكي إلى إثيوبيا.. الصحة العالمية تعلن القضاء على الملاريا في الصين.. ومجلس الوزراء السعودي يصدر 8 قرارات جديدة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد لكم أبرزها في التقرير التالي:

بيان أمريكي جديد بشأن إعلان إثيوبيا وقف إطلاق النار في تيجراي

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانا، اليوم الأربعاء، بشأن إعلان حكومة إثيوبيا وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي، قائلة إنها “خطوة قد تكون إيجابية، وتؤدي إلى تعزيز السلام وإنهاء الصراع، ووقف الانتهاكات، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق”.

مجلس الوزراء السعودي يصدر 8 قرارات جديدة

عقد مجلس وزراء المملكة العربية السعودية جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء السعودي.

الصحة العالمية تعلن نجاح الصين في القضاء على مرض خطير

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن الصين نجحت في القضاء على الملاريا بعد ما خاضت على مدار الـ 70 عامًا الماضية، حرباً ضد هذا المرض الذي ينقله البعوض، والذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص في 2019، غالبيتهم العظمى في أفريقيا.

رسالة عاجلة من حمدوك بعد إعفاء السودان من الديون

وجه رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، كلمة، للشعب؛ بمناسبة صدور قرار إعفاء السودان من ديون تقدر بحوالي 50 مليار دولار.

زعيم كوريا الشمالية يوبخ كبار المسئولين بسبب حادث خطير

انتقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أداء كبار المسؤولين في الحزب الحاكم بسبب "حادث خطير" يتعلق بفيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث فشل المسؤولين في تطبيق السياسات اللازمة لمكافحة الوباء.

إعلان جديد من البيت الأبيض بشأن الانتخابات الليبية

قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تدعم الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

الكويت.. وزارة الداخلية تصدر قرارا بإبعاد أي وافد يفعل هذا الأمر

أصدر وزير الداخلية الكويتي، الشيخ ثامر العلي، تعليمات، بـ"إبعاد أي مقيم في الكويت من الوافدين يمارس سلوكا يمس المصلحة العامة والأمن العام أو الآداب العامة"؛ انطلاقا من الصلاحيات التي خولها له القانون.

رسالة من أمريكا إلى مجلس الأمن بشأن الضربات الجوية في سوريا والعراق

أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي، أنها شنت ضربات جوية على فصائل مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق لمنع المسلحين وطهران من تنفيذ أو دعم المزيد من الهجمات على القوات أو المنشآت الأمريكية.

مسئولون أمريكيون: انسحاب واشنطن من أفغانستان خلال أيام

قال مسؤولون أمريكيون إن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان يمكن أن يتم في غضون الأيام القليلة المقبلة.

جيل بايدن تستعد لحضور أولمبياد طوكيو

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يسافر إلى اليابان لحضور أولمبياد طوكيو المقرر لها الشهر المقبل، إلا أن السيدة الأولى جيل بايدن قد تحل مكانه.