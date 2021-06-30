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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً| وفاة أنسي ساويرس والعائلة تخفي الخبر.. شريهان لحسام حبيب: الرجولة أفعال.. تهديد أمريكي جديد لـ إثيوبيا.. الكاف: الشناوي الأفضل

حدث ليلا | موجز أخبار
حدث ليلا | موجز أخبار صدى البلد

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 30 يونيو 2021، تصدر خبر وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس وأسباب إخفاء عائلته خبر وفاته ليومين، ومن الأخبار الفنية رسالة الفنانة شريهان للمطرب حسام حبيب بعد أزمته مع زوجته شيرين عبدالوهاب، وفي الرياضة اختيار الكاف لتصدي حارس الأهلي محمد الشناوي الأفضل في نهائي أبطال أفريقيا، وعالميا أصدرت أمريكا تهديدًا شديد اللهجة لـ أثيوبيا بسبب الفظائع التي ترتكبها في اقليم تيجراي بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى.

 

الصحة: تسجيل 261 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و23 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 323 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية..

الصحة: إعطاء 5 ملايين جرعة لقاح للمصريين حتى الآن.. ومستمرون فى التطعيم

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للبحوث والتنمية الصحية، غنه هناك إقبال من المصريين على التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا .

وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس وعائلته تخفي الخبر يومين| تفاصيل

أعلن الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس عن عمر يناهز الـ 91 عاما، والد كل من رجال الأعمال، نجيب ساويرس ونصيف ساويرس وسميح ساويرس، وعميد عائلة ساويرس في مصر..

طارق شوقي يكشف أمرًا مهمًا للطلاب بخصوص ماراثون الثانوية العامة  

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة استعدت بشكل جيد لمرثون امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الثانوية العامة حدث في غاية الأهمية في التعليم المصري

النقد الدولي: مصر بها إمكانات كثيرة لتحقيق النمو 

قالت سيلين آلار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إنه هناك إمكانات كثيرة في مصر لتحقيق النمو...

الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد...

الرجولة أفعال.. رسالة غامضة من شريهان لـ حسام حبيب بعد أزمة شيرين 

نشرت الفنانة شريهان تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وجهت من خلالها رسالة مباشرة إلى الفنان حسام حبيب

الكاف يختار تصدى الشناوي الأفضل فى نصف نهائي أفريقيا

نشرت صفحة دوري أبطال أفريقيا و الكونفدرالية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" فيديو لتصدى محمد الشناوى حارس مرمى فريق الاهلى أمام الترجى التونسى في أياب دور نصف نهائي  بطولة دورى أبطال أفريقيا من أفضل التصديات في هذه الجولة .

الزمالك: جلسات مستمرة للتجديد لـ أشرف بن شرقي

أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن هناك جلسات مستمرة من أجل حسم ملف تجديد تعاقد أشرف بنشرقي لاعب وسط الفريق.

منافس محمد صلاح على لقبه المفضل يسجل رقماً قياسياً في اليورو 

تمكن المهاجم هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، من كسر رقم المخضرم واين رونى مع المنتخب الإنجليزى بعدما هز شباك المنتخب الألماني ، مساء الثلاثاء، في الدور ثمن النهائي من "يورو 2020".

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين، بالاختناق؛ نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفعاليات الاحتجاجية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.

الكويت.. وزارة الداخلية تصدر قرارا بإبعاد أي وافد يفعل هذا الأمر

أصدر وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي تعليمات بإبعاد أي مقيم في الكويت من الوافدين يمارس سلوكا يمس المصلحة العامة والأمن العام أو الآداب العامة، انطلاقا من الصلاحيات التي خولها له القانون.

رسالة من أمريكا إلى مجلس الأمن بشأن الضربات الجوية في سوريا والعراق 

أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي، أنها شنت ضربات جوية على فصائل مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق لمنع المسلحين وطهران من تنفيذ أو دعم المزيد من الهجمات.

إعلان جديد من البيت الأبيض بشأن الانتخابات الليبية

قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تدعم الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

تهديد أمريكي جديد لـ إثيوبيا يتعلق بوقف إطلاق النار في تيجراي

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن إعلان حكومة إثيوبيا وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي، قائلة إنها خطوة إيجابية قد تؤدي إلى تعزيز السلام وإنهاء الصراع.

لقاحات تقي من فيروس كورونا لسنوات طويلة 

توصلت دراسة جديدة إلى أن لقاحاي فايزر وموديرنا قد يوفران حماية مدى الحياة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

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