النجوم والآباء.. حسام حبيب يهاجم والده بسبب أزمة شيرين.. بوسي تتبرأ من والدها.. وابنة أحمد الفيشاوي تقاطعه

انتشرت مؤخرا خلافات نجوم الفن مع آبائهم، على صفحات الصحف والمواقع الإلكترونية، وكان آخرها ما دار بين الفنان حسام حبيب ووالده بعد أزمة تسريباته الصوتية.

ويستعرض «صدى البلد» في التقرير التالي أهم خلافات النجوم مع عائلاتهم.

حسام حبيب وأبيه

هاجم الفنان حسام حبيب والده حيث ظهر مع زوجته المطربة شيرين،و بصحبة طفلتها، في مقطع فيديو جديد، نشره حسام على حسابه الخاص بموقع “إنستجرام".

وقال حسام حبيب:" أنا قادر أجيب حقي بالقانون، حتي لو من أي شخص مهما كانت درجة قرابته لي ، لأن للأسف من اتفق مع الصحفية كان من أقرب الناس لي ومن سجل له للأسف والدي".

تابع :" مش هيفرق صلة القرابة ايه ، هيفرق أنه تحدث عن أعراض وبيوت وتحدث عن والدتي التي تعد بمثابة شيئا غاليا عندي ، وأن كل حاجة محترمة قد تعلمتها كانت من أمي ".

وأكد:" أمي منفصلة عن الراجل اللي خلفني منذ 30 عاما ، وكانت تخبرني أن يكون بيني وبينه ودا ، ولكن سألت دينيا حول شرعية أنني من الممكن ألا أتواصل معه مرة أخرى بسبب تكرار أذيتي ".

اختتم ": شيرين ستعود بعمل قوى واطمنوا ، ربنا هيجيب حقنا واحنا قادرين اننا نجيب حقنا".

المطربة بوسي

في أواخر العام الماضي 2020، قال " محمد شعبان " والد المُطربة بوسي، إنه يحتاج إلى إجراء عملية في عينيه، ومصاريف علاج عالية، كما إنه يعاني من الحساسية في الصدر ، وظهر له عرق مفاجئ ، وأنه يعاني أمراض صحية أخرى كما قال " بلاوي سودة " حسب قوله.

وأضاف " شعبان " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن ليس لديه عمل لأنه يبلغ من العمر " 77 " سنة ، فعندما أُصيب في عينه بما يُسمي " بالماء البيضاء " ، قام بغلق الورشة التي كان يعمل بها وباع الأجهزة التي كانت بالورشة ، وبالتالي أصبح ليس لديه أي مصدر دخل.

وتابع والد المطربة بوسي ، أن تكلفة عملية " العين " حوالي 8 آلاف تقريبًا ، وأنه يقوم بصرف 40 جنيه يوميًا على العلاج والبخاخات ، بالإضافة إلى جلسات التنفس التي يتعرض لها كل ساعتين حتى يستطيع التنفس.

وأكد " شعبان " ، بأنه قام بعمل التحاليل كاملةً ، و أنه حصل على سلف من أصدقائه حوالي 17 ألف جنيه حتى يستطيع عمل العملية في مستشفى الرمد ، على أمل أن إبنته " بوسي " سوف ترسل إليه أموال وتكاليف العملية ولكن لم تهتم بعلاجه.

وأكمل : " بوسي مش بتبعتلي فلوس بقالها 4 سنين، كان فيه مشاكل بينها وبين جوزها واتحلت و بردو مفيش فايدة ، وكل يوم اتصل بيها تقولي بكرة بكرة ومش بتبعت حاجة " ، لذلك لا ألتمسلها أي عُذر.

من جانبها وجهت المطربة بوسي، رسالة إلى والدها بعد تصريحاته الأخيرة عنها، قائلة: "لم أقصر في شيء وكنت ببعت فلوس ليك".

وقالت بوسي في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "مكناش نعرف عن أبويا حاجة من ساعة لما طلق أمي".

وأضافت بوسي: "أبويا مكنش موجود في حياتي وظهر يشوه صورتي ومصرفش عليا جنيه من صغري، وأنا بشتغل من صغري عشان اساعد امي".

وتابعت: "أبويا كان بيطلب منى فلوس بعد وفاة أمي وكان عمري 17 سنة ولم يعزيني في وفاة أمي"، مضيفة: "لا توجد علاقة بيني وبين والدي وأبويا طلق أمي قبل ما اتولد، ومعرفش حاجة عن أبويا وكنت بشوفه بالصدفة ومعرفش أقوله يا بابا ".

وأكملت بوسي: "تعرضت لمشاكل قاسية في حياتي حتى من أقرب الناس ليا"، مضيفة:" أنا شخصية قوية منذ الصغر ولن أجعل أي موقف يؤثر في بشكل كبير، ومفيش حاجة تقدر تكسرني".

لينا الفيشاوي

وتعد لينا الفيشاوي، أبرز حالات توتر العلاقات الأسرية في الوسط الفني، وكان آخر المطبات في حياتها مع أبيها قبل أيام حينما فجرت مفاجأة، وأعلنت عن ابن جديد لوالدها «أحمد الفيشاوي»، من سيدة المانية، ويُدعى «تيتوس»، إذ نشرت صورة لهما، وأعلنت أنه شقيقها.

بدأت القصة، حينما نشرت لينا أحمد الفيشاوي، صورة لها عبر تطبيق انستجرام، منذ أسبوع ظهرت فيها مع الطفل الألماني «تيتوس» وتعلن أنه شقيقها من أبيها الفنان أحمد الفيشاوي.

وعلقت لينا الفيشاوي، على الصورة آنذاك، قائلة: «هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي ، أنا سعيدة جدًا لأنني أخيرًا لي اخ في حياتي وأن أكون قادرة على صنع ذكريات معه - أحبك كثيرًا تيتوس، لا استطيع الانتظار لرؤيتك قريبا».

وانتشرت منذ سنوات قليلة، رسائل أرسلها الفنان أحمد الفيشاوى لابنته لينا، عقب حصول والدتها على حكم من المحكمة بحبسه لمدة شهر، بسبب امتناعه عن سداد نفقة ابنته، لدفع مصروفات المدرسة الخاصة بها منذ فترة كبيرة.

وجاءت هذه الرسائل بشكل قاس حيث قال لها، "خلاص يا لينا ماتكلمنيش تانى أبدا، أنت شاكرة ليا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لو مامتك محتاجة أى مساعدة ترجع للمحامى، وبطلى تتواصلى معايا، أنتى ما تستحقيش الحب الأبوى اللى أنا أديتهولك، علشان أنا ماعملتش الصور دى للإعلام، أنا عملتها كذكريات ليا وليكى، ودلوقتى أنا بتمنى أمسح كل الذكريات الحلوة دى وأمسح العلاقة دى من حياتى، ودلوقتى أكتر وقت إنتى ما تستحقيهاش فيه، الراجل اللى كان متعود يبقى كويس معاكى أنتى ومامتك خلاص مات، ودلوقتى اخرجى من حياتى".

ويبدو أن هذا الخلاف لم يقتصر فقط على المطالبة بمصروفاتها أو بالحكم القضائى بحبسه شهرا، ولكن من خلال حديث الفيشاوى بأن الصور التى تجمعه بها تسببت فى مضايقته بعد قوله لها إن هذه الصور أعطاها لها كذكريات وليس للنشر عبر وسائل الإعلام، رغم أن هذه الصور لا تحتوى إلا على الحب والمودة بين الابنة وأبيها وجدها وجدتها.

وأثارت لينا الفيشاوى حالة من الجدل فى الفترة الاخيرة وتحديدا بعد رحيل جدها الفنان فاروق الفيشاوى، وفاجأت متابعيها بتغيير اسمها على انستجرام الى لينا فاروق الفيشاوي.

وتبين أن لينا الفيشاوى دشنت حسابها على انستجرام فى عام 2015 وكانت صورتها مع والدتها هند الحناوي أول صورة تنشرها عبر الحساب الذي لم تتفاعل من خلاله كثيرا باستثناء الأيام الأخيرة التي أصبحت لينا نشطة فيه على انستجرام.

وكشف انستجرام عن قطيعة إلكترونية بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوى، إذ لم يتواجد أي منهما في قائمة المتابعين للآخر، على الرغم من أن لينا تتابع عددا من الفنانين المصريين من أصدقاء والدها.



ابن نادين الراسي يضربها

وتعدى نجل الفنانة نادين الراسي عليها بالضرب، وهو ما كشفته نادين بنفسها، وقالت عن تفاصيل هذه الواقعة من خلال تسجيل صوتي لها تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تجهش في البكاء: "بعد كل التنازلات اللي قدمتها لابني مارك الطبيب وبعت منزلي لشراء سيارة من أجله تعدى علي بالضرب، وعايرني بإنه هو من ساعدني بالنجاة من الموت عندما تعرضت لحادث سير منذ فترة".

وطالبت نادين الراسي، الجميع بأن ينتبهوا لتصرفات ابنها غير المسؤولة، خاصة بعدما تجرأ على والدته بالضرب، وأن يتنازل عن السيارة لها لأن هي من قامت بشرائها بأموالها، فيما رد ابنها "مارك" من خلال تسجيل صوتي جديد بعد أن اتهمته بأنه تعدى عليها بالضرب وسحلها أمام أشقائه وأحد أصدقائه في المنزل، قائلا: "إن والدته كانت تضربه وهي في حالة هيستيرية و كل ما كان يفعله أنه يقوم بتهدأتها، نافيا ما قالته حرفيا حول تعديه عليها".

وأضاف الابن الأكبر لراسي: "ما بعرف شو صايرلك يا امي و لماذا كل هذا الشئ؟"، مؤكدا أن والدته منذ أن تعرضت لحادث سير وظلت في المستشفى حوالي 4 أيام لم يذق فيها طعم النوم، وحالتها النفسية ليست مستقرة وتقوم بأفعال ليست متزنة".



أنغام ووالدها

وشهد الوسط الفني خلافات بين الفنانة أنغام ووالدها الملحن الكبير محمد على سليمان، والتي دخلت معه في حالة طويلة من الخصام، وشقيقتها غنوة التي ترفض أنغام دخولها عالم الفن.

وجاءت الأزمة بسبب رفض أنغام لاحتكار والدها فنيا لها وقيامه بتلحين كل أغنياتها، وبدأ التعاون بين أنغام ووالدها منذ أغنية "بنتي حبيبتي" ولم تتعد التاسعة من عمرها، وتردد أنه تم الصلح بين أنغام ووالدها بعد سنوات وبعد حجزه في المستشفى.

مادونا

وشهدت الساحة الفنية في الخارج خلافا كبيرا بين ملكة البوب الامريكية، "مادونا" ونجلها روكو لسنوات طويلة وذلك بعد انفصال مادونا عن المخرج البريطاني جاي ريتشي، مشيرة إلى أن روكو، البالغ من العمر 15 عاما حجب رؤية والدته لحسابه الشخصي منذ أشهر، مستخدما خاصية "البلوك"، قبل أن يقوم بعدها بإغلاق حسابه نهائيا.

وتقدمت مادونا بدعوى قضائية ضد طليقها المخرج البريطاني غاي ريتشي، طالبة السماح لها بحضانة ابنها الذي يرفض العيش معها في نيويورك، بسبب ما وصفه بتسلطها وتدخلها في كل أمور حياته، إلا انها خسرت الدعوة، ووصف ماركو والدته بالساقطة.