البحرية الأمريكية تكشف حقيقة توجه مدمرة تابعة لها إلى القرم

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن البحرية الأمريكية نفيها شائعات متداولة عبر مواقع الإنترنت، تحدثت عن توجه المدمرة "يو إس إس روس" نحو شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى إنها لا تزال راسية في ميناء أوديسا.

وقالت البحرية الأمريكية عبر حسابها الرسمي على تويتر، "على الرغم من التقارير الأخيرة المتداولة.. لا تزال المدمرة الأمريكية "روس" راسية في ميناء أوديسا، وستبقى في المنظور القريب في ميناء أوديسا في أوكرانيا لدعم التدريبات العسكرية متعددة الدول "سي بريز".

ورست المدمرة "روس" الأمريكية في ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، يوم الأحد الماضي، للمشاركة في تدريبات "سي بريز 2021"، حسبما جاء في بيان نشر على صفحة التدريبات في "تويتر".

ويأتي ذلك في ظل إطلاق قوات للجيش الروسي في وقت سابق من الأسبوع الجاري طلقات تحذيرية على المدمرة "ديفندر" البريطانية، بعد أن خرقت حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إنه عُثر على وثائق عسكرية في محطة حافلات في بريطانيا تضمنت دراسة بريطانيا لرد فعل روسيا إذا أرسلت سفينة حربية إلى المياه المتنازع عليها بالقرب من شبه جزيرة القرم.

ويأتي هذا التسريب بعد اكتشاف أن لندن كذبت بشأن الحادث، فحسبما ذكرت شبكة "بي.بي.سي" البريطانية، فقد تم اكتشاف الملف المكون من 50 صفحة، خلف محطة للحافلات في كينت صباح الثلاثاء 22 يونيو والذي يحتوي على معلومات سرية حول رحلة المدمرة HMSDefender عبر البحر الأسود.

وأشارت الشبكة إلى أن الشخص الذي اكتشف الوثائق اتصل بها عندما أدرك طبيعتها الحساسة، وقال إن الملف يتضمن رسائل بريد إلكتروني ويُعتقد أنه تمت كتابته في مكتب أحد كبار مسؤولي وزارة الدفاع.

وقال متحدث باسم الوزارة إن أحد الموظفين أبلغ عن فقدان أوراق حساسة، مضيفًا أنه سيكون من "غير المناسب" تقديم مزيد من التعليقات، فيما قالت "بي.بي.سي" إن التحقيق جار الآن لتحديد كيفية وصول الوثائق إلى محطة الحافلات.

واعتبرت وزارة الدفاع أن مهمة المدمرة التابعة للبحرية الملكية، التي أطلق عليها اسم Op Ditroit هي 'ممر أمن عبر المياه الإقليمية الأوكرانية'، حسبما ورد في الوثائق السرية.

ويعتقد المخططون العسكريون البريطانيون أن لديهم "دافع قوي وشرعي" للمرور عبر المنطقة المتنازع عليها، إذ قالوا إن وجود صحفيين على متن السفينة الحربية سيساعد في توفير "تحقق شفاف" لتصرفات طاقم السفينة.

ومع ذلك، كان هناك تفاهمًا على أن الجيش الروسي من المحتمل أن ينظر إلى مسار رحلة المدمرة HMS Defender بشكل مختلف.

وسأل أحد المسؤولين العسكريين البريطانيين، خلال مناقشات رفيعة المستوى كما تم تفصيلها في الملف السري: "ما الذي نفهمه بشأن' الحفلة الترحيبية 'المحتملة ...؟"

وقدمت سلسلة من الشرائح التي أعدها المقر المشترك الدائم رئيس العمليات المشتركة طريقين محتملين عبر البحر الأسود، أحدهما وصف بأنه "عبور مباشر آمن ومهني من أوديسا إلى باتومي".