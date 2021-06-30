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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن|رسالة غامضة من شريهان لـ حسام حبيب.. سقوط جنات في حمام السباحة

شريهان
شريهان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية التي من أبرزها، تعليق إلهام شاهين على ثورة 30 يونيو، فيديو سقوط جنات في حمام السباحة، رد شريهان على حسام حبيب، وغيرها. 

 

الرجولة أفعال.. رسالة غامضة من شريهان لـ حسام حبيب بعد أزمة شيرين

نشرت الفنانة شريهان تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وجهت من خلالها رسالة مباشرة إلى الفنان حسام حبيب، عقب أزمة تسريب المقطع الصوتي لوالده، الذي هاجم فيه الأخير زوجة ابنه (شيرين عبد الوهاب).

 

سقوط جنات داخل حمام السباحة.. وإنقاذ ابنتها  .. فيديو

شاركت المطربة جنات جمهورها مقطع فيديو يجمعها بابنتها الصغيرة وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

حسن الرداد يحيى الذكرى الـ 17 لوالده : مافيش عندى صور كتير تجمعنا

احيا الفنان حسن الرداد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ذكرى والده.

حيث علق حسن الرداد قائلاً : " الذكرى السنوية الـ17 لوالدي الأستاذ نبيل الرداد، للأسف ما فيش عندي صور كتير تجمعنا مع بعض بس انت دائما في قلبي يا أبويا، كنت عاشق لبلدك و مهموم بها و و مؤمن بضرورة وحدة الوطن العربي، مواقفك السياسية الكثيرة و  الجريئة يشهد عليها كل من عاصرك .

 

30 يونيو نجدتنا منهم.. إلهام شاهين : الإخوان هدّدوني وحاولوا ضمي لصفوفهم

أكدت الفنانة إلهام شاهين على أهمية ذكرى ثورة 30 يونيو، بأنه يوم هام استعاد فيه الشعب المصري بلده مرة أخرى بعدما سرقها جماعة الإخوان الإرهابية، منوهًا إلى أن أهم مكتسبات هذا اليوم هو التخلص من الإخوان.

وأضافت إلهام شاهين -في تصريح خاص لـ صدى البلد- أنها من أكثر الفرحين بنجاح ثورة 30 يونيو، بسبب مشاكلها الكثيرة مع جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم، ورئيسهم، مشيرة إلى أنهم حالوا أن تكون في صفوفهم ليضمنوا سكوتها، لكنها كانت مصرة على عدم ضياع مصر وتحولها إلى قبضة هذه الجماعة.

وأشارت إلهام شاهين، أنها بعد ما أصرت على موقفها أنصفها الله بانتهاء حكم جماعة الإخوان، لافتة إلى أنها تلقت العديد من الضغوطات والتهديدات منهم، وذلك بعد ما حاولوا استمالتها نحوهم مرارًا.

 

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