مصر تحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو .. فيديو

ثورة 30 يونيو

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا بعنوان، مصر تحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.



ووفقا للتقرير، يمر اليوم الأربعاء الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة التى قرر الشعب المصرى فيها الخروج ضد الإخوان والتحرر من جماعة أرادت السيطرة على الدولة وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها.



وجاءت الثورة الفريدة فى تاريخ مصر وتصدى الملايين من الشعب المصرى لمن أرادوا سرقة وطنه ليبذخ فجر جديد للوطن.



وفى مثل هذا اليوم قبل ثمان سنوات خرج الملايين من كافة أبناء الشعب المصرى فى مختلف الميادين والشوارع ليعبروا عن رفضهم الواقع التى كانت تريده الجماعة الإرهابية، وهو الواقع الذى يقوم على العنف.



وعادت الثورة روح البلاد من جديد بعد عام صعب للغاية عاشه الشعب تحت حكم الجماعة الإرهابية، ووضعوا كلمة النهاية لكذب تلك الجماعة، حيث أدركوا للفتنة التى كانت الجماعة تريد نشرها.

وفى سياق آخر، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصطفاف المعدات المشاركة فى مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن عدد الأطفال المصابين بالضمور العضلى ليس بالعدد الكثير ولكن أصحابه يعانون منه شديدا، لافتا إلى أن وسائل للكشف المبكر عن هذا المرض تكون فى الشهور القليلة الأوائل من ميلاد الطفل منوها أن تكلفة علاجه يصل 3 ملايين دولار .

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته أنه كانت هناك استغاثات من عدد من الآباء بشأن إصابة أطفالهم ب الضمور العضلى وهناك عدد كبير من الدول لا تستطيع التصدى لهذا الأمر ولكن الدولة المصرية تقوم ب السعى من أجل هذا الأمر وتوفير الدولة المصرية بهذا العلاج .

ولفت إلى أن فى حالة إصابة عشر أطفال بالضمور العضلى يتكلف هذا 30 مليون دولار بحوالى 450 مليون جنيه مؤكدا أن الدولة المصرية تحرص على توفير العلاج لهذا المرض للأطفال الأقل من 6 شهور وحتى بلوغ الطفل عام واختبار وفحص ما بعد الولادة للأطفال .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية للشئون الهندسية، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام.



وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي "الدلتا الجديدة"، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر علي امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الأولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية المستقبلية، حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".

واطلع الرئيس على تطورات الموقف التنفيذي للمراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلاً عن تفاصيل البنية الأساسية، وكذلك توفير مياه الري والتكلفة المالية.

وقد وجه الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع "الدلتا الجديدة"، وذلك ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي، ويساهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي.

ومن أهم تلك العناصر هو توفير مياه الري اللازمة لاستصلاح الأراضي الزراعية الجديدة المستهدفة بالتنمية، وكذلك الاعتماد على نظم الري الحديثة والذكية، إلى جانب انتقاء نوعية المحاصيل الزراعية التي تتوافق مع طبيعة التربة والمناخ لهذه المنطقة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ومردود زراعي وإنتاجي.



