من أجل تشادويك بوسمان.. بدء تصوير  Black Panther 2

بدأت ستوديوهات مارفل تصوير الجزء الثاني من الفيلم الناجح Black Panther 2 رغم وفاة بطله تشادويك بوسمان في استوديوهات باينوود بأتلانتا بحسب موقع فاريتي.

غياب تشادويك بوسمان عن Black Panther

يعود المخرج الأمريكي رايان كوجلر لتصوير الجزء الثاني من فيلمه الفهد الأسود أو Black Panther، إلى جانب كل النجوم الذين شاركوا في الجزء الأول فيما عدا تشادويك بوسمان الذي توفي في أعسطس 2020 بعد معركة طويلة مع سرطان القولون.

وقال رايان كوجلر على هامش العرض العالمي الأول لفيلم Black Widow في لوس أنجلوس إن الجميع متحمس للعودة إلى عالم واكاندا وجعل تشادويك بوسمان فخورا رغم غيابه المؤثر جدا.

مازالت تفاصيل فيلم Black Panther: Wakanda Forever غامضة حتى اليوم لكن السيناريو الذي كتبه رايان كوجلر يعود فيه الجميع لتمثيل أدوارهم الرئيسية.

أحدث الجزء الأول من سلسلة Black Panther نجاحا عالميا غير مسبوق لأفلام مارفل التي تدور حول الأبطال الخارقين، وعند عرضه في فبراير 2018 كسر العديد من الأرقام القياسية والأساطير في هوليوود.

حقق Black Panther حوالي 1.3 مليار دولار إيرادات حول العالم، وحصل على 7 ترشيحات في قوائم الأوسكار، فيما فيها جائزة أفضل فيلم، وفاز بثلاثة جوائز.

من المقرر عرضه فيلم Black Panther: Wakanda Forever في 8 يوليو 2022، وهو واحدا من 26 إصدارا قادمة من إنتاج مارفل ستوديوز.