قرار إسباني يفرض قيودا على الزوار البريطانيين بسبب فيروس كورونا

قررت إسبانيا في ظل جائحة فيروس كورونا فرض قيود على من يدخل أراضيها من المملكة المتحدة، واستثنت من ذلك الأطفال ما دون سن السادسة من العمر، وفق لصجف إسبانية.



ووفق ذلك سيتطلب من الزائر البريطاني إما إلى تأكيد تطعيمه الكامل، أو تقديم اختبار سلبي لـ"كوفيد – 19".

وسيلغي هذا القرار آخر كان قد اتخذ في مايو وضعت بموجبه بريطانيا في قائمة الدول المعفاة من قيود الحجر الصحي.

ولجأت إسبانيا إلى هذه التدابير التقيدية بسبب ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، والوضع الوبائي المتدهور في المملكة المتحدة.

وحسب المعلومات المنشورة على موقع وزارة الخارجية الإسبانية، سيعفى الأطفال من دون سن السادسة من الاختبارات والتطعيمات.

اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الاتحاد الأوروبي حظر دخول جميع المقيمين في المملكة المتحدة إلى دول الاتحاد، بغض النظر عما إذا كانوا قد تم تطعيمهم أم لا، بسبب تفشي السلالات الجديدة من كورونا في بريطانيا.



وقبل ذلك قالت وزارة الصحة المالطية، إن السلطات قررت منع المواطنين البريطانيين الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا من دخول البلاد للحد من انتشار سلالة "دلتا".

وتعتبر مالطا إحدى الوجهات القليلة على القائمة الخضراء للحكومة البريطانية، التي يمكن للأفراد أن يعودوا منها دون الخضوع لفترة من العزلة الإجبارية.

وسجلت مالطا حتى الآن حالة واحدة من متغير "دلتا"، التي تم تحديدها لأول مرة في الهند، لكن السلطات تخشى زيادة الحالات منذ إدراج البلاد على القائمة الخضراء البريطانية الأسبوع الماضي.

وتتمتع بريطانيا بواحد من أعلى معدلات التطعيم في العالم، لكنها واجهت ارتفاعا حادا في الإصابات بفيروس كورونا الناجم عن سلالة "دلتا" منذ يونيو.

وفي بريطانيا، مازالت أصداء فضيحة وزير الصحة المستقيل مستمرة حيث يدور الحديث حولها كل يوم، إلا إن ماخفف من وطأة الازمة هو تدخل رئيس الحكومة بوريس جونسون السريع وطلبه من الوزير هانكوك الاستقالة الفورية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه استدعى وزير الصحة المستقيل مات هانكوك إلى مكتبه يوم السبت الماضي وقال له إنه لم يعد بإمكانه أن يكون وزيرا للصحة بعد اعترافه بخرق قواعد كورونا.

واعتبر جونسون في تصريح أن تصرفات هانكوك قوضت رسالة الحكومة بشأن السلامة العامة، مضيفا: "قرأت القصة يوم الجمعة وأصبح لدينا وزير صحة جديد يوم السبت وأعتقد أن هذه هي السرعة المطلوبة للمضي قدما في مواجهة الجائحة".

وبعد نشر صور لهانكوك وهو يقبل ويعانق جينا كولادانجيلو، التي قام بتعيينها كمديرة في الوزارة دون الإعلان عن ذلك رسميا، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء للصحفيين إن جونسون قبل اعتذار هانكوك واعتبر الأمر "مغلقا".

وقدم هانكوك استقالته من منصبه مساء السبت في رسالة قال فيها: "نحن مدينون للأشخاص الذين ضحوا بالكثير في هذا الوباء لنكون صادقين عندما نخذلهم".

وعند تلقي خطاب استقالة هانكوك ، قال جونسون إنه "آسف للغاية" لرؤية وزير الصحة السابق يغادر منصبه.