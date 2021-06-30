موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

يبحث عشاف النادي الأهلي على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، ويستضيف الأهلي، نظيره بيراميدز، في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة رقم 27 من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز، في تمام التاسعة مساء غد، على ملعب ستاد السلام.

ويحتل الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المركز الثالث برصيد 41 نقطة، من 19 مباراة.

وحقق الأهلي الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين.

بينما يحتل بيراميدز الذي أقال مديره الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.

وودع فريق بيراميدز بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على يد الرجاء المغربي الذي وصل للنهائي بركلات الترجيح، الأحد الماضي، حيث تعادل الفريقان في مباراة الإياب بالدار البيضاء دون أهداف، وهي نفس نتيجة مواجهة الذهاب في القاهرة، قبل أن يتفوق الرجاء (5-4) بركلات الترجيح، ويتأهل للمباراة النهائية.

ويواجه الأهلي كايزر تشيفز جنوب الأفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيقام يوم 17 يوليو المقبل في المغرب.