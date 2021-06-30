من نفس سلالة كورونا.. الرئيس التونسي يشن هجوما على بعض السياسيين

شن الرئيس التونسي قيس سعيد، هجوما على عدد من السياسيين في البلاد، مشبها إياهم بسلالة كورونا.

ووفقًا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية، قال سعيد: "بعض السياسيين من نفس سلالة كورونا الجديدة، يتلونون ويتقلبون كما يريدون"، إلا أنه لم يحددهم أو يسمهم.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مساء أمس الثلاثاء مع مباركة عواينية، أرملة محمد البراهيمي، والقيادية بالتيار الشعبي في قصر قرطاج.

إثارة مشكلات

وأضاف أن هناك عددًا من "النواب الذين تلاحقهم قضايا أخلاقية وجرائم منشورة لدى النيابة العمومية، ومنهم من صدرت في شأنهم أحكام قضائية لكنهم ينكرون ذلك".

كما اتهم الرئيس التونسي، بعض الأطراف بمحاولة إثارة مشكلات ضده، مجددًا تمسكه "بالشرعية التي يجب أن تحقق إرادة الشعب لا أن تكون أداة لضرب مصالحه المشروعة".

وأوضح أن السنوات الماضية أثبتت القطيعة بين النصوص القانونية والواقع، مشيرًا إلى أن هذه الوضعية لا يمكن حلها بحوارات شكلية كالحوارات السابقة بل بتصور جديد ومع الشعب التونسي وليس مع من انقلب على إرادته أو مع من استولى على ثرواته.