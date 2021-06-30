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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على غرار أحمد حسن وزينب.. مواقع التواصل بالمغرب تشتعل ضد يوتيوبر وزوجته..فيديو

سارة وحمزة
سارة وحمزة

شنّ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب انتقادات شديدة، لزوجين قاما بتوثيق عملية دفن ابنتيهما ونشرا الفيديو عبر "يوتيوب".

 

الزوجان محط انتقادات لاذعة واتهامات مُتعددة، بينها استغلال حدث إنساني لتحقيق الشهرة وحصد التعاطف والمشاهدات.

 

وقبل أسبوع، نشرت صانعة مُحتوى تُسمى سارة، وزوجها حمزة، مقاطع فيديو تُوثق لحظات ولادة الزوجة المُبكرة، على غرار العديد من الفيديوهات السابقة التي توثق لمجموعة من اللحظات في حياتهما اليومية.

 

وفي أعقاب ولادتها المُبكرة، تسببت مُضاعفات صحية في وفاة ابنة الزوجين سارة وحمزة، ليقوما بمساعدة مجموعة من أفراد الأسرة بتصوير ثلاثة فيديوهات.

 

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وفي الفيديو الأول، قام 2 من أسرة الزوجة بتصويرها وهي نائمة على سرير المستشفى وعدد من النسوة يُحطن بها، فيما عمد الزوجان إلى تصوير مقطعين آخرين لتوثيق عملية الدفن، وظهرت الرضيعة الميتة وهي ملفوفة في كفنها.

 

ومما زاد من حدة الانتقادات، قيام الزوجين بتفعيل خاصية الإعلانات في الفيديوهات الثلاثة، التي حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة لكل مقطع.

 

أحمد حسن وزينب

 

وتتشابه أفعال سارة وحمزة مع ممارسات اليوتيوب المصري أحمد حسن وزوجته زينب واللذين تعرضا للكثير من الانتقادات بمصر على خلفية نشر كواليس خاصة من حياتهما كما سبق وُجهت لهما تهمة استغلال ابنتهم الرضيعة بتحقيق مشاهدات عبر مواقع التواصل.

التواصل الاجتماعي المغرب أحمد حسن أحمد حسن وزينب يوتيوب فيديوهات مقاطع فيديو

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