اليابان تؤيد قرار آسيان بإرسال مبعوث خاص إلى ميانمار

أعرب وزير الخارجية الياباني ياباي توشيميتسو موتيجي عن تأييده لقرار رابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ بإرسال مبعوث خاص إلى ميانمار؛ للمساعدة في نزع فتيل الأزمة الناجمة عن الانقلاب العسكري.



ونقلت صحيفة (جاباتن تايمز) اليابانية، اليوم الأربعاء عن موتيجي، قوله "إن اليابان تواصل حث جيش ميانمار بشدة على إطلاق سراح المعتقلين منذ انقلاب الأول من فبراير، وأن طوكيو تسعى لإجراء حوار مع المجلس العسكري".



وأفادت وزارة الخارجية الياباني بأن موتيجي التقى مع الوزيرين على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في ماتيرا بجنوب إيطاليا.



وأوضحت الوزارة أن موتيجي اتفق أيضًا مع ريتنو وإريوان بهين يوسف على مواصلة التعاون الوثيق بشأن أزمة ميانمار.



يشار إلى أنه منذ أن أطاح المجلس العسكري في ميانمار بالحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو كي، لقى أكثر من 800 شخص مصرعهم في اشتباكات بين المتظاهرين والجيش.