تطبيقية حلوان تعلن عن دراسات حرة في تصميم الباترون والمنسوجات بالحاسب الآلي

أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـكلية الفنون التطبيقية بـ جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان وإشراف الدكتورة داليا فكرى وكيل كلية الفنون التطبيقية بـ جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن دراسات حرة في تصميم الباترون، وأخرى فى تصميم المنسوجات باستخدام الحاسب الآلى.

أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة تهتم بإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة، ومواكبة تطورات العصر والإبداع، وزيادة الخبرات والتطوير لجعل البيئة التعليمية بيئة تحاكي الواقع وفقا للمتطلبات الجديدة وترسيخ الأسس العلمية، جنبا إلى جنب مع توفير فرص عمل متميزة ومناسبة لأبنائنا الطلاب من جامعة حلوان.

وأفادت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ، أن هذه الدورات التدريبية فرصة لتأهيل غير المتخصصين فى مجالات الفنون وإكسابهم مهارات وخبرات وقدرات مميزة لممارسة التصميم والحصول على فرص عمل مناسبة، وتطوير آداء المتخصصين واكسابهم مهارات فنية مميزة، حيث تتعدد الدراسة وتشمل الجانب النظرى والجانب الميداني العملى فى مجال التصميم.

وأوضحت الدكتورة داليا فكرى وكيل كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن الدراسات الحرة في تصميم الباترون قد بدأت يوم الثلاثاء ومدة الدورة التدريبية بمعدل 40 ساعة تدريبية وبعد الانتهاء من تلك الدورات يحصل المتدرب على إفادة باجتياز تلك الدورات بنجاح.

وأكدت الدكتورة داليا فكرى وكيل كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه يحاضر فى الدورة التدريبية الدكتور عمرو حسونة الأستاذ بقسم الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان .

كما أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بالتعاون مع قسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية عن بدء دورة الدراسات الحرة الاون لاين فى تصميم المنسوجات باستخدام الحاسب الآلي بمعدل 40 ساعة ويحاضر بها الدكتورة ايمان زاهر المدرس بقسم الغزل والنسيج بالكلية.

وعلى الراغبين فى الاشتراك التوجه لقطاع خدمة المجتمع بمقر كلية الفنون التطبيقية بالجيزة.