رسالة أحمد فلوكس إلى شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حرص الفنان أحمد فلوكس على دعم المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب بعد الأزمة التي تعرضا لها خلال الأيام الماضية، وكادت أن تضر بحياتهما الأسرية.

ونشر أحمد فلوكس صورة له على حسابه بتطبيق انستجرام مع حسام حبيب، وعلق عليها قائلا:" من أنظف وأرقي وأطيب وأجدع الأشخاص اللي موجودين علي الأرض".

ووجه أحمد فلوكس رسالة إلى الزوجين في تعليقه على صورته مع حسام حبيب قائلا:"ربنا يحفظك و يحفظ شيرين وأسرتكم وحبكم و يبعد عنكم ولاد الحرام".

دعم الفنانين لشيرين عبد الوهاب

شهدت الأيام الماضية جدلا واسعا حول حقيقة الخلافات بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، وتضامن عدد كبير من النجوم مع الزوجين في أزمتهما، بعدما انتشر تسجيلا صوتيا لوالد المطرب الشهير يكشف فيه العديد من الأسرار حول حياتهم الخاصة.

وتحدث والد حسام حبيب في التسجيل الصوتي، عن خطة ابنه للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك من أجل إنجاب أطفال .

وأشار إلى أن حسام حبيب يسيطر على أموال شيرين عبد الوهاب ويتحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين شخصية (ملولة) وتطلب منه الطلاق باستمرار.

وحرص الجمهور على دعم المطربة شيرين عبد الوهاب من خلال اطلاق هاشتاج " كلنا شيرين" عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر .

وانتشر التسجيل الصوتي بشكل كبير على عدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وفي أول رد للسيد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب قال إن ما أثير "كذب وافتراء، وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي".

نفى والد حسام حبيب، التسجيل المنسوب إليه، الذي به اعتراف صريح بمحاولة الاستيلاء على أموال الفنانة شيرين عبد الوهاب.

دفاع شيرين عن حسام

دافعت شيرين عبد الوهاب في تسجيل صوتي نشرته عبر حسابها على تويتر، عن زوجها حسام حبيب ونفت الاتهامات الموجهة إليه، وطمأنت الجمهور على حياتها وسلامتها الشخصية، ووعدت بالظهور قريبا في أعمال فنية جديدة.

وخرج حسام حبيب في عدد من الفيديوهات على انستجرام يدافع فيها عن موقفه، ويهدد كل من يحاول النيل من حياته الأسرية وعلاقته بزوجته بمقاضاته بما فيهم والده الذي تبرأ منه.