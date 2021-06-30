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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيارة ميدانية لطلاب مدرسة القاهرة اليابانية لمحطة مياه جزيرة الدهب بالجيزة

زيارة طلاب مدرسة
زيارة طلاب مدرسة القاهرة اليابانية لمحطة مياه جزيرة الدهب

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة زيارة لمجموعة من طلاب مدرسة القاهرة اليابانية بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وشملت الزيارة شرحاً تفصيلياً عن مراحل تنقية المياه، وكذلك التعريف بالإجراءات التي يتم اتخاذها لمراقبة جودة مياه الشرب قبل وصولها للمواطن ،بالإضافة إلى توزيع مطبوعات علي الطلاب تحمل عدد من رسائل التوعية بأهمية الحفاظ علي المياه.

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ومن جانبه أعرب المهندس منصور بدوي  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ،عن سعادته بهذه الزيارة، مرحباً بالطلاب اليابانيين، لافتاً إلي أهمية تلك الزيارات الميدانية لما لها من دور هام في التعريف بمراحل تنقية المياه والجهد المبذول في إنتاج المياه ،وكذلك نشر ثقافة الوعي المائي.

وفي نهاية الزيارة ، توجهت إدارة مدرسة القاهرة اليابانية للمهندس منصور بدوي رئيس الشركة بالشكر والتقدير لما تم بذله من جهد وإعداد وتنسيق في سبيل إنجاح الزيارة السنوية لطلاب مدرسة القاهرة اليابانية.

مياة الشرب الصرف الصحى مدرسة القاهرة اليابانية رسائل التوعية مياه جزيرة الدهب

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