الرئيس: رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة من مراحل المشروع القومي لتطوير قرى الريف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تم رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة من مراحل المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى .

جاء هذا خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري.

وقال الرئيس السيسي إن "مبادرة حياة كريمة" ستغير وجه حياة أولادنا فى الريف، مضيفا أن الأولوية ستكون للصناعة الوطنية فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري.