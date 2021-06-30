الرئيس السيسي يوجه التحية لكل من ساهم في التجهيز لمبادرة حياة كريمة

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لكل من ساهم فى انطلاق مبادرة "حياة كريمة"، سواء من الدولة أو القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وقال: "كل عام وأنتم طيبين بمناسبة 30 يونيو، وقد حرصنا على أن يكون هذا اليوم تغييرًا آخر حقيقيًا لأكثر من نصف سكان مصر، وهم حوالي 50 أو60 مليون إنسان فى الريف المصرى".

وتابع قائلا: "إن شاء الله سنغير حياة أهلنا فى المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة، وهذا واحبنا تجاه بلدنا".