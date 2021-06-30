خالد مشهور: 30 يونيو يوم عودة الإنسانية والكرامة الوطنية

أكد النائب خالد مشهور، أمين سر لجنة الطاقة ونائب منيا القمح ومشتول، أن يوم الثلاثين من يونيو سيظل علامة فارقة لا تنسي في تاريخنا وتاريخ أبنائنا وأحفادنا فهو يوم عودة الإنسانية والكرامة الوطنية، ولولا هذا اليوم لكنا في حرب أهلية، فما حدث قبل 8 سنوات كان لابد أن يحدث مهما يكن الثمن ولم يكن غير الخروج الكبير للمصريين بعشرات الملايين ما يمكن أن يقنع المؤسسة العسكرية للمشاركة مع القوى الوطنية التى رفعت رايات التمرد للقيام بمثل هذه المحاولة الجريئة من أجل إنقاذ مصر من الضياع، وبدء المسيرة الشاقة لتغيير الأوضاع.

وأشار النائب إلى أن الثلاثين من يونيو كان إنقاذا لمصر والمنطقة العربية بأسرها من تنفيذ سيناريو الفوضى الخلاقة، فقد أجمعت مطالب الملايين فى الشوارع على ضرورة إنهاء حكم الإخوان، وإجراء انتخابات رئاسية، وبرلمانية، جديدة، لإنقاذ الدولة المصرية من الانهيار، وإنقاذ المنطقة العربية، كلها، من مخاطر التفتيت، والدمار الكامل، فقد كانت مصر على شفا حفرة من الجحيم ولكان مصيرها أسوأ بكثير مما حدث فى سوريا واليمن وليبيا والعراق.

وقال النائب إنه لكى ندرك عظمة هذا اليوم علينا أن ننظر بعده فيما حدث في مصر، وأن نقارن ماذا لو استمر حكم الإخوان، فقد استطاعت مصر الاستفادة من ثروات البلاد، وفى حل مشاكل متراكمة منذ عدة عقود، من توفير الخبز إلى علاج فيروس سى، إلى إقامة أكبر شبكة طرق وكبارى ومد خطوط المترو والسكة الحديد، إلى إنتاج الكهرباء بما يفى بالحاجة ويوفر لأول مرة فرصة لتصدير الفائض، إلى إقامة مشروعات عملاقة لحل مشكلات اكتظاظ السكان، بإنشاء مدن جديد، مع انتشال سكان العشوائيات إلى مساكن حضارية, وإنشاء المتاحف والحدائق، إلى محاربة فساد الأقوياء.