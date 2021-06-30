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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كوب قهوة طوله 12 قدماً يثير غضب المواطنين في إنجلترا .. صور

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أثار وضع مجسم لكوب قهوة يبلغ طوله 12 قدمًا خارج أحد الكافيهات في مقاطعة شرق كمبريدجشير الإنجليزية غضب عدد كبير من المواطنين.

وحسب ما ورد في صحيفة «ميترو» البريطانية  تلقى المسؤولون بالمدينة رقمًا كبيرًا من الشكاوي في غضون ساعات فقط من وضع المجسم. 

فنجان القهوة 

الغرض منه 

وأوضح المسؤول عن وضع مجسم كوب القهوة الأبيض العملاق بجوار المبنى الفيكتوري أنه لم يفكروا به إلا للترويج لافتتاح مقهي في المبني.

المقهي 

أمر غريب 

وقالت هيلين فولر، 65 عامًا ، من سكان مدينة إيلي منذ صغرها إن وضع فنجان القهوة العملاق أمر غريب متعب للعين، مستنكرًا الهدف من وضعه. 

ووافقها أحد السكان والذى يدعى، جيم ، 60 عامًا، موضحًا: «إنه أمر مروع، وسيكون من المفيد لو رسموا عليه»، وأضاف ثالث رفض الإفصاح عن اسمه: «هذا الفنجان لا يتناسب مع أي شيء آخر وماذا يفترض أن يكون». 

حادثة مشابهة

وفي وقت سابق، أثارت عروس شابة غضب كثيرين من متابعي مواقع السوشيال ميديا بعد أن كتبت رسالة إلى عدد من الأشخاص تحذرهم فيها من إفساد حفل زفافها.

وحسب ما ورد في صحيفة «ميرور» البريطانية وضعت العروس الرسالة التي كتبتها في مكان عام، وجاء فيها: «لا تتواجدوا قي هذه المنطقة يومي زفافي». 

سلبية وعدوانية 

ووصفت رسالة العروس بأنها سلبية وعدوانية من قبل السكان المحليين الذين هددوا بإبلاغ الشرطة عنها وأنها سيجرون أي سيارات تعترض طريقهم.

وعلى الرغم من تراجع العروس عن محتوى رسالتها إلا أنها ما زالت توصف على السوشيال ميديا  بأنها أنانية وغير منطقية. 

وكتبت العروس في رسالة ثانية، قائلًا: «تأكد من حصولك على هدية وطبق للشواء، وستكون هذه موسيقى صاخبة، وسيحضر أكثر من 50 فردًا منا، شكرًا لتفهمك».

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ردود الأفعال 

وسرعان ما رد عليها السكان في رسالة، مضمونها: «تهانينا على حفل زفافك القادم، لكن خطتك لاستضافة عدد كبير من الأشخاص وتشغيل موسيقى صاخبة لمدة يومين لن تنجح مع سكان هذه المنطقة». 

وبعد مشاركة رسالة العروس في أشهر جروبات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال أحد المستخدمين: «هذا سيجعلني أرغب في الإقامة في هذا المكان»، وأضاف ثاني: «أنا متوق للحصول على طعام ومشروبات مجانية طالما أحضر بعض رقائق البطاطس وأغمسها، فلا بأس، أليس كذلك؟».

وتابع ثالث: «أرى فقط أن هذه تنتهي بشكل سيء، وتتحول إلى مشاركة عن الهلع العام عندما لا تحصل هذه العروس على ما تريد».

 فيما أشار الشخص الذي صور المذكرة أنه تم إبلاغ السلطات بالحادثة، لكن قيل له إنها لا تنتهك القواعد في هذه المرحلة.

كوب قهوة غضب المواطنين انجلترا مقاطعة شرق كمبريدجشير أحد الكافيهات فنجان القهوة

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