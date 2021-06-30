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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط تستعد لاستقبال عيد الأضحى بإجراءات احترازية

صدى البلد

أعلنت محافظة دمياط حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وفق الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد ،حيث وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،مديرية التموين بإعداد غرفة عمليات لمتابعة الموقف التموينى وتلقى شكاوى المواطنين، والتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين لتكثيف الحملات على الأسواق وإحكام الرقابة على المعروض من السلع والتأكد من سلامتها، وكذلك تعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بكافة السلع الأساسية . 

وجاء خلال جلسة المجلس التنفيذى لديوان المحافظة ، انة تم التنبيه على مديرية التموين بضرورة تعديل مواعيد العمل بالمخابز ومتابعة إنتاج الحصص المخصصة لكل مخبز، وكذا زيادة حصة أنابيب البوتاجاز وتكثيف المتابعة على مراكز التعبئة للتأكد من الأوزان ومدى مطابقتها للمواصفات، وأيضا متابعة صرف السلع التموينية للمواطنين طبقا لمقرراتها وفى المواعيد المقررة.

وفى هذا السياق أيضا.. وجهت المحافظ لمديرية الصحة  برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والتأكيد على تواجد جميع الأطباء بنبطشياتهم بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة والاسبتم تحويل المتغيبيين للنيابة الإدارية، ووجهت المحافظ بتوفير الأدوية والأمثال بجميع المستشفيات وكذلك التنسيق مع مديرتى التموين والطب البيطرى للإشراف على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والمطاعم والمجازر والنوادي . 

كما وجهت  المحافظ لمديرية الطب البيطرى بالتفتيش على الأسواق والمطاعم ومنافذ بيع السلع واللحوم بنطاق المحافظة والإشراف على المجازر، كما كلف المحافظ المديرية بتكثيف الحملات على الكلاب الضالة وتقديم تقرير يومى بتلك الحملات . 

وخلال الجلسة المنعقدة، وجهت المحافظ تعليماتها إلى رئيسى شركتى المياه والكهرباء بعدم قطع المياه أو الكهرباء طوال أيام العيد، كما وجه بالمتابعة المستمرة للخطوط الساخنة التابعة لتلك الخدمات لضمان جودة الخدمة المقدمة وتحديد زمن الاستجابة لشكوى المواطنين، وكذلك إعداد نوبتجيات فى جميع مراكز الخدمة التابعة للشركتين وتدعيمها بالعمالة الفنية اللازمة لسرعة إصلاح اى أعطال.

وكلف المحافظ مدير إدارة المرور بإعداد خطة مرورية لتكثيف الحملات بالميادين والشوارع المزدحمة بمدينتي دمياط ورأس البر خاصة أوقات الذروة موجها بضرورة زيادة عدد أفراد الخدمة لتنظيم الحركة المرورية خلال أيام العيد . 

وفى قطاع الإشغالات وجه المحافظ بضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع جميع الإشغالات بجميع شوارع المحافظة وخاصة بالمناطق الهامة والحيوية لتحقيق السيولة المرورية مؤكدا على ضرورة تحرير محاضر فورية تجاه المخالفين باشغال الطريق العام.

كما وجهت المحافظ لإدارة الحماية المدنية بالتواجد الميدانى لتأمين كافة المنشآت الهامة والأهداف الحيوية وإبلاغ غرفة الأزمات بالديوان العام بما يستجد من مشكلات فور حدوثها.

ووجه المحافظ لمديرية الأوقاف بالإشراف ومتابعة استعداد المساجد لأداء صلاة العيد، والتأكيد على عدم اعتلاء المنبر الا للأئمة المعتمدة من قبل هيئة الأوقاف المصرية وعدم استخدام مكبرات الصوت الا فى الحدود المسموح بها قانونا، وكذلك الإشراف على إعداد ساحات العيد ومتابعة فرشها وتنفيذها بالتنسيق مع الوحدات المحلية طبقا للموافقات الأمنية.

 

دمياط تستعد لاستقبال عيد الأضحى اجراءات احترازية المبارك

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