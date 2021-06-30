شاهد.. السيسى يلقى نظرة على المعدات الصحية المشاركة خلال مبادرة حياة كريمة

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، نظرة على السيراميك والمعدات الصحية المشاركة خلال مبادرة حياة كريمة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يجب الاهتمام بمجموعات العمل بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالاضافة لهيئة المجتمعات العمرانية بشأن تطوير القرى المصرية بمبادرة حياة كريمة .

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بتفقده نماذج الخدمات المقدمة فى مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ، أن الدولة المصرية وضعت أموالا ضخمة فى مبادرة حياة كريمة لضمان استفادة المواطنين بها معقبا " أنا مش هتطمن غير الا لما افتتح"، مؤكدا أن العبرة الحقيقية ليست بالتنفيذ فقط ولكن بالاستدامة " .

ولفت إلى أن المتابعة من الشباب بعد تطوير القرى المصرية هو الأهم فى مبادرة حياة كريمة لصيانة وحماية كافة المشاريع وتطويرها .



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل ليتفقد اليوم الأربعاء المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى .

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية للشئون الهندسية، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام.



وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي "الدلتا الجديدة"، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر علي امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الأولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية المستقبلية، حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".



واطلع الرئيس على تطورات الموقف التنفيذي للمراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلاً عن تفاصيل البنية الأساسية، وكذلك توفير مياه الري والتكلفة المالية.

ووجه الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع "الدلتا الجديدة"، وذلك ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي، ويساهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي.

ومن أهم تلك العناصر هو توفير مياه الري اللازمة لاستصلاح الأراضي الزراعية الجديدة المستهدفة بالتنمية، وكذلك الاعتماد على نظم الري الحديثة والذكية، إلى جانب انتقاء نوعية المحاصيل الزراعية التي تتوافق مع طبيعة التربة والمناخ لهذه المنطقة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ومردود زراعي وإنتاجي.