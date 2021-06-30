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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غيرة و خيانة .. صديقة العروس المقربة تتسبب في إلغاء حفل الزفاف

صديقة العروس المقربة
صديقة العروس المقربة تتسبب في إلغاء حفل الزفاف

تسعى العروس أن يكون حفل زفافها في أبهى صورة، و تهتم بكل التفاصيل و مع مرور الوقت يصبح الاهتمام بملابس وصيفات الشرف أيضا من أبرز النقاط التي تهم العروس لاكتمال الشكل النهائي التي ترغب فيه لحفل زفافها .

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن عروسا تعرضت لموقف صعب للغاية في حفل زفافها أدى إلى إضطرارها إلى إلغاء الحفل الذي ظلت تحضر له أكثر من 7 أشهر .

 

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أثارت غضب كثيرين .. هجوم حاد على عروس بعد تركها هذه الرسالة

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عروس تلغي يوم زفافها بسبب لحية خطيبها .. تفاصيل

 

 

وجدت العروس أن وصيفة الشرف التي كانت تبحث معها عن فستان لحضور حفل زفافها، كانت السبب في تدمير أهم يوم بحياتها، بعد أن اكتشفت أنها تسعى بكل الطرق إلى إلغاء حفل زفافها لشعورها بالغيرة الشديدة لأنها كانت تحب خطيبها و كانت تجمعهما علاقة عاطفية قبل خطبتها له .

و اكتشفت العروس أن صديقتها المقربة قامت بإلغاء الحجز الذي كانت أكدته في أحد الفنادق الفخمة، و قامت بتغيير تصميم فستان زفافها بعد إقناعها بأن  التصميم سيكون أجمل عليها و لكن حينما ذهبت العروس لإستلامه وجدت أنه تشوه بسبب التصميم الخاطئ الذي أرسلته لمصممة الفستان .

 

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