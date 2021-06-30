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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمويل52 مشروعا بالشيخ زويد ونخل من الصندوق الدوار لتربية الأغنام

تربية الأغنام في
تربية الأغنام في محافظة شمال سيناء

 

وافق الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة للمشروعات، بديوان عام محافظة شمال سيناء، على تمويل  52 مشروعًا لتربية الأغنام في مدينة الشيخ زويد ونخل بوسط سيناء  بقيمة 265 ألف جنيه.لتنمية الثروة الحيوانية علي مستوي مراكز محافظة شمال سيناء. 

٣١ مشروعا:

 

وقال أسامة الشريف، مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية، بالمحافظة، إنه تمت الموافقة على تمويل 31 مشروعًا لتربية الأغنام في مدينة الشيخ زويد بقيمة 310 ألف جنية، حيث تم صرف مبلغ 180 ألف جنيه فعليًا، لتنفيذ 18 مشروعًا من المشروعات التي تمت الموافقة عليها لتربية الأغنام باشيخ زويد.


كما وافق الصندوق الدوار ، على تمويل  21 مشروعًا لتربية الأغنام في مدينة نخل بوسط سيناء، بقيمة 252 ألف جنيه.
وقد تم صرف مبلغ 72 ألف جنيه فعليًا، لتنفيذ 6 مشاريع من المشروعات التي تمت الموافقة عليها لإقامة مشروعات لتربية الأغنام بنخل في وسط سيناء.

وأشار الشريف إلى أن ذلك يأتى في إطار اهتمام الدولة بدعم الأنشطة الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وزيادة دخل الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل، وتوفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة.

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محافظ شمال سيناء: تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعى بتكلفة 400 مليون جنيه

الصندوق الدوار تربية الاغنام سيناء

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