بقرار وزاري.. فتح باب الدراسات العليا بكلية الآثار بدمياط

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري بالموافقة على إصدار اللائحة الداخلية لكلية الآثار بجامعة دمياط بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة.

كما اشتمل القرار على تفعيل برنامج ترميم وصيانة الآثار بمرحلة الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) بالكلية.

جدير بالذكر أنه قد سبق للمجلس الأعلى للجامعات الموافقة في جلسته المنعقدة يوم 19 يونيو على لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآثار، وذلك بناءً على موافقة لجنة قطاع الآثار في اجتماعها الشهري الشهر الماضي.

وتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعه دمياط عبر الصفحة الرسمية لجامعه دمياط على الفيس بوك بأطيب التهاني إلى الدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الآثار ولأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمناسبة صدور هذا القرار.

اقرأأيضا: