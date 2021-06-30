عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بقرار وزاري.. فتح باب الدراسات العليا بكلية الآثار بدمياط

صدى البلد

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري بالموافقة على إصدار اللائحة الداخلية لكلية الآثار بجامعة دمياط بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة.

كما اشتمل القرار على تفعيل برنامج ترميم وصيانة الآثار بمرحلة الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) بالكلية.

جدير بالذكر أنه قد سبق للمجلس الأعلى للجامعات الموافقة في جلسته المنعقدة يوم 19 يونيو على لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآثار، وذلك بناءً على موافقة لجنة قطاع الآثار في اجتماعها الشهري الشهر الماضي.

وتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعه دمياط عبر الصفحة الرسمية لجامعه دمياط على الفيس بوك  بأطيب التهاني إلى الدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الآثار ولأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمناسبة صدور هذا القرار.

 

اقرأأيضا:

وكيل تعليم دمياط يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

بقرار وزارى الدراسات العليا جامعة دمياط كلية الاثار

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: 1000 سيارة إسعاف جديدة لتغطى 100% من قرى حياة كريمة

بعد تطويرهما.. محافظ دمياط تفتتح كورنيش النيل وشارع بورسعيد بمدينة السرو

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي : «إحنا ماشيين بكرم ربنا.. وليا الشرف إني أقول كده»

الرئيس السيسى: أحيي كل مصري ومصرية على إدراكهم العميق بمتطلبات بناء الوطن

30 يونيو يوم للتاريخ.. شهود عيان يروون كواليس ثورة شعب ضد الإرهاب

برلماني: على الأندية الكبرى ولاعبي كرة القدم مساندة الدولة في تطوير الريف

خلى بالك..غرامة مليون جنيه حال إفشاء سرية بيانات التبرع ببلازما الدم

المستشار العلمي للحكومة الفرنسية : موجة رابعة لفيروس كورونا في سبتمبر أو أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

الدوري المصري .. قرار جديد من جونيس فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

ليس محمد صلاح فقط .. شوبير يعلن غياب لاعب مصرى مهم عن أولمبياد طوكيو

سقوط المطربة جنات داخل حمام السباحة.. وإنقاذ ابنتها  .. فيديو

الرئيس السيسي : نحتاج مساعدة منظمات المجتمع المدني في تطوير الريف المصري

باستعراضات «عبدة الشيطان».. فرح يتحول إلى جحيم في الدقهلية

حبس حسن راتب 4 أيام على ذمة التحقيق.. صورة

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فيديو

فيديوجراف|مسلم.. تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة البريطانية

فيديو جراف.. شربه رياض محرز والشيف نصرت .. فنجان قهوة بالذهب 

فيديوجراف.. مواصفات أول أتوبيس كهربائي مصري وسر تسميته بـ سيتي باص

فيديو جراف.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: إلى السيد الرئيس

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ