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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أمين اتحاد الجامعات العربية: التصنيف العربي للجامعات يسهم في تعزيز موقعها عالمياً

الدكتور عمرو عزت
الدكتور عمرو عزت سلامة

أكد أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة أن التصنيف العربي للجامعات سيسهم في تعزيز موقع الجامعات في التصنيفات العالمية وسيوفر الفرصة للجامعات بإجراء مقارنة مرجعية.


ونقل بيان صادر عن الأمانة العامة للاتحاد في عمان اليوم الأربعاء، تشديد الدكتور عمرو عزت سلامة، على أن التصنيف سيوفر نظرة شاملة لرضى أصحاب العلاقة عن الجامعة، وسيحتوي على مجموعة مؤشرات تغطي جميع الجوانب العلمية والأكاديمية والبحثية، وسيأخذ بعين الاعتبار حجم الجامعة ومقدراتها لتحقيق العدالة في تقييم أداء الجامعات المشاركة .

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وأوضح أن الاتحاد قاد برامج ومشاريع متعددة نحو تعزيز التعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة العربية مع التركيز على مجالات بناء القدرات في مجال إدارة الجامعة وضمان الجودة والاعتماد والتدويل وتعزيز الوصول إلى التكنولوجيا وجودتها وتعزيز تعلم الطلبة.


وقال: "اليوم أشعر بالفخر بإطلاق أحد أهم المشروعات التي عمل عليها الاتحاد بالتشارك مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وهو مشروع التصنيف العربي للجامعات، حيث حرصت هذه المنظمات على تركيز الجهود المشتركة لتحقيق الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع وهو تمكين الجامعات العربية من تعزيز نتائج التعليم والبحث ورفع مستوى ظهورها في المجتمع الدولي، وتمكين الباحثين وأعضاء هيئات التدريس في الدول العربية من التنافس على الجوائز والمشاريع والمنح المالية الإقليمية والدولية".


وأكد الدكتور سلامة أن اتحاد الجامعات العربية يعد أحد أهم مؤسسات العمل العربي المشترك، بصفته المظلة المشتركة للجامعات العربية والتي تضم في عضويتها ما يقارب 400 جامعة ونظرا للعلاقة الوطيدة بينه والجامعات العربية فقد عمل الاتحاد في هذا المشروع والمساهمة في وضع محاور ومؤشرات التصنيف ورسم مراحل سير العمل على بناء المنصة الإلكترونية للتصنيف وبناء قاعدة بيانات متكاملة.


من جانبها، دعت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة الجامعات العربية، إلى المشاركة في مشروع التصنيف العربي للجامعات، داعية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب إلى دعم هذا المشروع.


كما أشار الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات إلى أن الوزارة تدعم مشروع التصنيف العربي للجامعات الذي يمثل مبادرة نوعية قيمة ذات طابع عربي ودولي لإبراز مستوى الجامعات العربية.


وقدم اتحاد الجامعات العربية عرضا تفصيليا حول مشروع التصنيف العربي للجامعات وآليات تنفيذه والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.. كما تم على هامش الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين أطراف اللجنة الثلاثية المعنية بالتصنيف وهي الأمانة العامة للجامعة العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واتحاد الجامعات العربية لتنفيذ مشروع التصنيف العربي للجامعات.


وكان اتحاد الجامعات العربية قد احتفل بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بإطلاق مشروع التصنيف العربي للجامعات في مسعى لزيادة القدرة التنافسية للجامعات العربية للوصول إلى مستوى الجامعات العالمية المرموقة .


وشارك في حفل الإطلاق الذي تم عبر تقنية الاتصال المرئي، الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) بحضور الأمينين العامين المُساعدين للاتحاد الدكتور خميسي حميدي والدكتور عبدالرحيم الحنيطي، ووزير التعليم العالي اليمني الدكتور خالد الوصلي، ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتانية الدكتورة آمال سيدي، والأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية الدكتور مأمون الدبعي، ورؤساء جامعات عربية، وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الأكاديمية العربية والدولية.


يشار إلى أن اتحاد الجامعات العربية هو مؤسسة عربية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مقره مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية.. وتأسس بمبادرة من الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية التي رعت عقد ندوتين الأولى لعدد من المعنيين بالتعليم العالي في الوطن العربي في بنغازي عام 1961 والثانية في بيروت عام1964 للبحث في مشكلات التعليم العالي في الوطن العربي، وتقنيين أطر التعاون بين الجامعات العربية.

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