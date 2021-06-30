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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5 قرارات إدارية لإزالة التعديات والمخالفات بمدينة الفشن الجديدة

عاصم الجزار، وزير
عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات إدارية لإزالة التعديات والمخالفات بمدينة الفشن الجديدة بمحافظة بني سويف، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالى، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.

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وقال الدكتور عاصم الجزار: تمثلت المخالفات والتعديات التي صدر لها قرارات إزالة في التعدي على قطعة أرض بنشاط محجر داخل كردون المدينة، وقطعة أرض بمساحة 10 أفدنة الكائنة بين الطريق الصحراوي الغربي وبداية الطريق الدائري، وإزالة التعديات ومخالفات البناء على مساحة 6 أفدنة أخرى، وكذا إزالة التعديات الواقعة من إحدى شركات الاستثمار على مساحة 1042 فدانا والمتمثلة فى نشاط زراعي بدون سند، ووضع يد على مساحة 5 أفدنة بدون سند.


ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

 

 

وزير الإسكان إزالة التعديات مدينة الفشن الجديدة محافظة بني سويف

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