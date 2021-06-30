عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يحقق قفزة كبيرة في الدبلوماسية البرلمانية

صدى البلد

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، حرص البرلمان العربي على تفعيل "الدبلوماسية البرلمانية العربية" كإطار عام لتوجهاته المستقبلية، بما يحقق المصلحة العربية وطموحات الشعوب العربية في التعبير عن صوتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ودفاعاً عن أولويات ومصالح الدول العربية. 

كما أكد "رئيس البرلمان العربي"، أن هذه الخطوة جاءت إدراكاً من البرلمان العربي لدقة وخطورة المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات الجسام التي تواجه الدول والمجتمعات العربية، واستشعاراً لمسؤولية البرلمان العربي كممثلين للشعب العربي، واستجابةً لنداءات وتطلعات قادة الدول العربية وشعوبها .

وأكد "العسومي"، أن فكرة إطلاق مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، جاءت في إطار إستراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي، واعتماده "الدبلوماسية البرلمانية" كآلية محورية لمبادراته واقتراحاته.

وكان البرلمان العربي قد نظم احتفالية السبت الماضي للدبلومة التطبيقية الأولى حول الدبلوماسية البرلمانية العربية التابعة للبرلمان العربي تحت رعاية معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بحضور أعضاء المجالس والبرلمانات العربية، أعضاء البرلمان العربي، الدكتور مصطفي الفقي، الدكتورة مشيرة خطاب ، السفير محمد العرابي  والسفراء العرب والمندوبين لدى جامعة الدول العربية ومنسوبي الأمانات العامة ووزارات الخارجية .

ونوه "رئيس البرلمان العربي"، بأن مركز الدبلوماسية البرلمانية سيعد كتاباً توثيقياً لأعمال الدبلومة التطبيقية، يتضمن المحاضرات والنقاشات والخلاصات التي تم التوصل إليها خلال المحاضرات التي عقدت خلال فاعليات الدبلومة التطبيقية الأولى حول "الدبلوماسية البرلمانية".

ترشيحاتنا

3 سيارت من بروتون فى مصر.. تبدأ من 166 ألف جنيه | صور

فيديو جراف.. شربه رياض محرز والشيف نصرت .. فنجان قهوة بالذهب 

رئيس جامعة القاهرة : إعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات شهر يوليو

وزير الإسكان: ما يتمتع به المواطن في الحضر سيجد مثله في الريف

وزيرة الصحة تكشف آخر مستجدات تصنيع لقاح كورونا في مصر

حبس وغرامة ..عقوبات مغلظة لكل من يستغل وظيفته فى التحرش بـ السيدات وفقا للقانون الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

الرئيس السيسي : نحتاج مساعدة منظمات المجتمع المدني في تطوير الريف المصري

باستعراضات «عبدة الشيطان».. فرح يتحول إلى جحيم في الدقهلية

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي

سقوط المطربة جنات داخل حمام السباحة.. وإنقاذ ابنتها  .. فيديو

لحظة وصول الرئيس السيسي لتفقد المعدات والمركبات والآلات الهندسية .. شاهد

استدعاء الأمير حمزة.. تطور جديد بـ قضية الفتنة في الأردن

خاص| بهاء كشك يكشف مكان هشام عشماوي بعد حادث الفرافرة وسيطرة الإخوان على مصراتة.. الجزء السابع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فيديو

فيديوجراف.. مواصفات أول أتوبيس كهربائي مصري وسر تسميته بـ سيتي باص

فيديو جراف.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

فيديوجراف.. رحلة أنسي ساويرس الي المليارات

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: إلى السيد الرئيس

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ