البرلمان العربي يحقق قفزة كبيرة في الدبلوماسية البرلمانية

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، حرص البرلمان العربي على تفعيل "الدبلوماسية البرلمانية العربية" كإطار عام لتوجهاته المستقبلية، بما يحقق المصلحة العربية وطموحات الشعوب العربية في التعبير عن صوتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ودفاعاً عن أولويات ومصالح الدول العربية.

كما أكد "رئيس البرلمان العربي"، أن هذه الخطوة جاءت إدراكاً من البرلمان العربي لدقة وخطورة المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات الجسام التي تواجه الدول والمجتمعات العربية، واستشعاراً لمسؤولية البرلمان العربي كممثلين للشعب العربي، واستجابةً لنداءات وتطلعات قادة الدول العربية وشعوبها .

وأكد "العسومي"، أن فكرة إطلاق مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، جاءت في إطار إستراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي، واعتماده "الدبلوماسية البرلمانية" كآلية محورية لمبادراته واقتراحاته.

وكان البرلمان العربي قد نظم احتفالية السبت الماضي للدبلومة التطبيقية الأولى حول الدبلوماسية البرلمانية العربية التابعة للبرلمان العربي تحت رعاية معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بحضور أعضاء المجالس والبرلمانات العربية، أعضاء البرلمان العربي، الدكتور مصطفي الفقي، الدكتورة مشيرة خطاب ، السفير محمد العرابي والسفراء العرب والمندوبين لدى جامعة الدول العربية ومنسوبي الأمانات العامة ووزارات الخارجية .

ونوه "رئيس البرلمان العربي"، بأن مركز الدبلوماسية البرلمانية سيعد كتاباً توثيقياً لأعمال الدبلومة التطبيقية، يتضمن المحاضرات والنقاشات والخلاصات التي تم التوصل إليها خلال المحاضرات التي عقدت خلال فاعليات الدبلومة التطبيقية الأولى حول "الدبلوماسية البرلمانية".