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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح
محمد صلاح

تأكد عدم مشاركة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بشكل رسمي مع المنتخب الأولمبي خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية ، والمقرر إقامتها فى شهر يوليو المقبل .
 

ورفض ليفربول ، مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي فى ظل التحضير للموسم الكروى الجديد، والإعداد لخوض منافسات الدوري الإنجليزي ودورى أبطال أوروبا .



وكان اتحاد الكرة خاطب ليفربول بفاكس رسمي من أجل السماح لـ محمد صلاح بتدعيم منتخب مصر الأولمبي بالأولمبياد والمشاركة معه خاصة فى ظل القناعات بقدرته على صناعة الفارق مع الفراعنة فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها .



وكشف تقرير إنجليزي، سر إصرار الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على عدم مشاركة النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2021.

 

وذكرت صحيفة “ ديلي ستار” البريطانية، أنه غير المرجح أن يشارك محمد صلاح مع منتخب مصر في  أولمبياد طوكيو، بسبب استعدادات الريدز للموسم الجديد.

 

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، يعتقد أن  اللاعبين غير المشاركين في بطولة أوروبا 2020 أو كوبا أمريكا، يجب أن يكونوا متاحين للتدريب في يوليو المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليفربول لا يريد خسارة محمد صلاح في بداية الموسم بسبب أولمبياد طوكيو، ومنتصف الموسم أيضا بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.


ومن المقرر أن يحسم شوقى غريب قائمة منتخب مصر الأولمبي خلال الساعات القليلة المقبلة لإرسالها للاتحاد الدولى واللجنة الأولمبية الدولية .

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