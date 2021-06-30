سياحة النواب تهنئ بحصول مطارى طابا ومرسى مطروح على شهادة الاعتماد للسفر الآمن

وجه النائب أحمد إدريس ، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب التهنئة للطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية التهنئة ورئيس الشركة المصرية للمطارات لحصول مطاري طابا ومرسى مطروح الدوليين على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، وهو الاعتماد الذي يتم منحه من جانب المجلس العالمي للمطارات ACI ضمن برنامح AHA الذي أطلقه المجلس مع تفشي وباء كورونا لمراجعة إجراءات السفر بالمطارات حول العالم لضمان تجربة سفر آمنة صحيا للركاب والأطقم الطائرة والعاملين بالمطارات في ظل الجائحة.

وقال " إدريس " فى بيان له اصدره اليوم إنه بعد حصول مطاري طابا ومرسى مطروح على هذه الشهادة ترتفع قائمة المطارات المصرية الحاصلة على هذا الاعتماد إلى ١١ مطارا دوليا لتصبح مصر ولأول مرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى في صدارة قائمة الدول الأكثر حصولا على هذا الاعتماد لمطاراتها على مستوى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بعد حصول القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب والأقصر واسوان واسيوط وسوهاج ومرسى علم، الحصول على هذا الاعتماد في مطلع هذا العام مشيداً برؤية وزارة الطيران المدني في وضع السيناريوهات المستقبلية لأزمة كورونا، واتخاذ إجراءات استباقية لكسب ثقة الركاب وشركات الطيران العالمية في المطارات المصرية لضمان استمرار الحركة الجوية بقدر المستطاع.

وقال النائب أحمد إدريس ان هذه الانجازات التى حققها قطاع الطيران المدنى بقيادة الطيار محمد منار عنبة تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى مصر على راس الوجهات المستهدفة لاستئناف حركة الطيران إليها من جانب العديد من شركات الطيران العالمية، بعد فترة التوقف لحركة السفر التي شهدها العالم بسبب أزمة كورونا مثمنا الجهود التى يبذلها الطيار محمد منار عنبة لدعم قطاع السياحة.