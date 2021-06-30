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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة : تحصيل 123 ألف جنيه مستحقات مصريين بالرياض

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطنين مصريين، بلغت 29 ألفاً و617 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 123 ألفا و 799 جنيها.

 

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين "صلاح.أ.أر" ويعمل عاملاً  لدى مؤسسة لمعدات السلامة، و"السيد.ح.ح.ع " يعمل بأحد مطاعم الرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

 

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المكتب خاطب المؤسسة التي يعمل بها "صلاح.ا.ار" لتحصيل مستحقاته المالية ودياً، إلا أن الشركة رفضت التسوية الودية ، فتم توجيه المواطن لتحريك دعوى عمالية ضد الشركة ، وقضت المحكمة العمالية بأحقية المواطن فى  مبلغ  18472 ريالا بموجب أمر الصرف  على مصرف الراجحي ، ونظراً بانتهاء إقامة المواطن فقد تم إصدار خطاب خروج نهائي موجه إلى مكتب عمل الرياض لتمكين المواطن من الحصول على تأشيرة خروج نهائي والعودة إلى أرض الوطن ، وأصدر المكتب الموافقة وغادر المواطن المملكة عائدا إلى أرض الوطن.

 

كما  نجح المكتب في تحصيل مستحقات "السيد ح.ح.ع" حيث كان يعمل بأحد مطاعم الرياض وتم مخاطبة المطعم لتحصيل مستحقاته المالية ودياً، إلا أن صاحب المطعم  رفض التسوية الودية ، فتم توجيه المواطن لتحريك دعوى عمالية ضد الشركة، وقضت المحكمة العمالية بأحقية المواطن في مبلغ 11145 ريالا ، وتم صرف شيك المستحقات من مصرف الراجحي، ونظراً لانتهاء إقامة المواطن فقد تم إصدار خطاب خروج نهائي موجه إلى مكتب عمل القريات لتمكين المواطن من الحصول على تأشيرة خروج نهائي والعودة إلى أرض الوطن .

 

وقدم المواطنين المصريين الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان علي الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.

 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مكتب التمثيل العمالي الرياض تحصيل 123 ألف جنيه مستحقات مصريين الملحق العمالي أحمد رجائي

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