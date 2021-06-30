نضال الأحمدية تهاجم نوال الزغبي بسبب شيرين عبد الوهاب

يبدو أن حملة نضال الأحمدية ضد مطربات الوطن العربي لن تتوقف، بعدما كانت البداية مع شيرين عبد الوهاب وتسجيلات والد زوجها حسام حبيب التي تسببت في حالة من الجدل خلال الفترة الماضية.

نشرت نضال الأحمدية عبر موقعها اللبناني تساؤلا حول طبيعة العلاقة الحالية بين نوال الزغبي وشيرين عبد الوهاب بعدما تجاهلت الأخيرة تضامن المغنية اللبنانية معها في أزمتها الأسرية.

حرصت الفنانة نوال الزغبي على دعم صديقتها شيرين عبد الوهاب، وقالت في تغريدة لها عبر تويتر عقب نشر التسجيلات وتصدر هاشتاج دعم شيرين مواقع التواصل الاجتماعي:"كلنا شيرين عبدالوهاب الفن الأصيل والقلب الأبيض بتلبقلا الحياة الحلوة منحبك كتير والله دائما معك".

لم تعلق شيرين عبد الوهاب على دعم نوال الزغبي، وتزعم نضال الأحمدية عبر موقعها اللبناني إن الثنائي النسائي كانت تربطهما علاقة صداقة قوية، لكنهما تفرقا بسبب حسام حبيب.

وجاء في تقرير الموقع اللبناني الوصف التالي:" زوج شيرين حسام حبيب الذي بمجرد زواجه منها قطع علاقتها بكل أصدقائها وأبعدها عن الجميع دون أي مبرر"، واستطرد التقرير:" تجاهلت شيرين رسالة نوال الزغبي ما يعني أنها أصبحت تعتبر حتى نوال صديقتها المقربة عدوة لها".

اتهامات متبادلة بين نضال الأحمدية وحسام حبيب

عقب دفاع شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، خصص الأخير مجموعة من الفيديوهات عبر حسابه على تطبيق انستجرام للرد على إدعاءات الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية.

اتهم حسام حبيب نضال الأحمدية بأنها تدير شبكة مشبوهة وتجند فتيات لاستخراج معلومات خاصة عن المشاهير بطرق غير مقبولة، في الوقت الذي تؤكد فيه الإعلامية اللبنانية أنها تحمل المزيد من المفاجآت والتسجيلات حول تورط زوج شيرين في تدمير حياتها.

وأكد حسام حبيب في فيديوهاته على أنه سيلاحق نضال الأحمدية وكل من يحاول النيل من علاقته بزوجته وحياته الأسرية بما فهم "الشخص المقرب له" الذي حرص على عدم ذكر صفته الحقيقة بالنسبة له وهو والده.

قال حسام حبيب في فيديوهاته إن والدته منفصلة عن والده منذ حوالي 30 عاما ورغم كل المحاولات إلا أنه قرر قطع علاقته به نهائيا بعدما تسببت تسجيلاته في أزمة له ونالت من والدته التي لا يقبل في حقها اللغط بحسب وصفه.