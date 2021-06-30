نائبة توجه سؤالا للحكومة عن سبب استبعاد اتحاد كتاب مصر من المشاركة في تنظيم معرض الكتاب 2021

توجهت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال إلى كل من رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة، بخصوص استبعاد اتحاد كتاب مصر من اللجنة العليا لمعرض الكتاب هذا العام.

وقالت النائبة في سؤالها: بمناسبة انعقاد الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ما بين الـ30 من يونيو وحتى ال 15 من يوليو، وما لوحظ من استبعاد ممثلي مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر لأول مرة من اللجنة العليا لمعرض الكتاب، وبالرغم من كونهم ضمن تشكيل اللجنة العليا للمهرجانات، الأمر الذي حدا بالنقابة لعامة لاتحاد كتاب مصر بالتقدم بشكوى رسمية للسيد رئيس الوزراء بخصوص هذا الأمر.

وطالبت النائبة أميرة صابر، في سؤالها، بتوضيح: الأسباب التي أدت إلى استبعاد اتحاد كتاب مصر من المشاركة في تنظيم معرض الكتاب 2021 لأول مرة في تاريخ المعرض؟، وهل سيشكل هذا القرار السلبي سابقة أم سيتم تداركه في المعارض القادمة؟