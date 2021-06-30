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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

3 سيارت من بروتون فى مصر.. تبدأ من 166 ألف جنيه | صور

3 سيارت من بروتون
3 سيارت من بروتون فى مصر.. تبدأ من 166 ألف جنيه

تحظى علامة بروتون الماليزية بشعبية جيدة داخل السوق المصري للسيارات، بفضل إصداراتها المختلفة ذات التسعير المعقول، بالإضافة للتجهيزات المتطورة الملحقة بكل سيارة حسب الفئة التى تناسب مستهلكها، أضف إلى ذلك التصميم الخارجي الأنيق للصانع الماليزي.

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخبارى، سعر  ومواصفات 3 سيارات متنوعة من علامة “بروتون” الماليزية موديلات 2021 فى السوق المصرى.

1 ـ بروتون ساجا

حصلت سيارة بروتون ساجا موديل 2021 على محرك 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، بقوة 94 حصان، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 120 نيوتن/متر، متصل بنواقل الحركة الأول مانيوال، والأخر أوتوماتيكي بـ 4 سرعات.

دعمت بروتون ساجا موديل2021 بمنظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل.

أسعار بروتون ساجا موديل 2021 فى مصر:

الفئة الأولى مانيوال STANDARD بسعر 166 ألف جنيه.
الفئة الثانية بسعر 175 ألف جنيه.
الفئة الثالثة STANDARD بسعر 188 ألف جنيه.
الفئة الرابعة PREMIUM بسعر 205 ألف جنيه.


2 ـ بروتون اكسورا

جاءت بروتون اكسورا موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيكي من طراز CVT.  

كما تعتمد السيارة بروتون اكسورا موديل 2021  على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.9 ثانية باستهلاك وقود بلغ 7.8 لتر، عند قطع مسافة 100 كم.

زودت بروتون اكسورا موديل 2021 بمكيف هواء، وعجلة قيادة باور ستيرنج، سنتر لوك، زجاج كهرباء، ومرايات كهرباء، ومفتاح ريموت، و نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، وراديو- usb، وCD ، ومخرج كهرباء v12 .

أسعار بروتون اكسورا موديل 2021 فى مصر:
الفئة الأولى EXECUTIVE بسعر 245 ألف جنيه.
الفئة الثانية  EXECUTIVE PLUS بسعر 270 ألف جنيه.

3 ـ بروتون بريفي

تمتلك سيارة بروتون بريفي موديل 2021 محركاً رباعياً الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو بقوة 140 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 5 سرعات cvt .

كما تم تجهيز بروتون بريفي موديل 2021 بثبات اليكتروني، و عدد 8 ايرباج، و فرامل ABS مما يجعلها تتفوق علي منافسيها من ناحية الأمان في هذه الفئة، مع مكيف أوتوماتيك، ومثبت سرعة، وايرباج أمامي وجانبي، مع شاشة 7 بوصة.

يبلغ سعر سيارة بروتون بريفي موديل 2021 فى السوق المصرى 275 ألف جنيه.

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