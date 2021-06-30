عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القاهرة : إعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات شهر يوليو

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، خبرًا سارًا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بخصوص طلاب المدن الجامعية.

حيث قال رئيس جامعة القاهرة : بناتي أبنائي طلاب المدن الجامعية.. تقرر إعفاءكم من مصروفات شهر يوليو.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة ، أن قرار إعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات شهر يوليو  هو قرار اتفق عليه مجلس جامعة القاهرة خلال الساعات الأخيرة.

 
ووجّه رئيس جامعة القاهرة رسالة لطلاب المدن الجامعية بجامعة القاهرة قائلا : نذاكر الأيام القادمة بكل قوة ..محتاجين النفس الطويل في الامتحانات ، ونواصل بالقوة نفسها، ومن قصر في مادة يعوض في المواد التالية.. محبتي ودعواتي.

 

وتواصل كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021، والتي تجرى بنظامي الإلكتروني والحضوري طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

 

وتعقد الامتحانات، اليوم، بكليات التجارة (الفرقة الثالثة)، والآداب (الفرقة الرابعة)، والإعلام (الفرقة الأولي) بنظام Online، والتخطيط الإقليمي والعمراني (الفرقة الأولي - الفرقة الفرقة الثانية) بنظام Online، والتربية النوعية (الفرقة الأولى)، والحاسبات والذكاء الاصطناعي (الفرقة الأولى)، والصيدلة (الفرقة الأولي)، وطب الآسنان (الفرقة الأولي).

 

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الحالي، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة طلاب المدن الجامعية مصروفات شهر يوليو محمد عثمان الخشت طلاب المدن الجامعيه مجلس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

ترشيحاتنا

3 سيارت من بروتون فى مصر.. تبدأ من 166 ألف جنيه | صور

فيديو جراف.. شربه رياض محرز والشيف نصرت .. فنجان قهوة بالذهب 

رئيس جامعة القاهرة : إعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات شهر يوليو

وزير الإسكان: ما يتمتع به المواطن في الحضر سيجد مثله في الريف

وزيرة الصحة تكشف آخر مستجدات تصنيع لقاح كورونا في مصر

حبس وغرامة ..عقوبات مغلظة لكل من يستغل وظيفته فى التحرش بـ السيدات وفقا للقانون الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

الرئيس السيسي : نحتاج مساعدة منظمات المجتمع المدني في تطوير الريف المصري

باستعراضات «عبدة الشيطان».. فرح يتحول إلى جحيم في الدقهلية

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي

سقوط المطربة جنات داخل حمام السباحة.. وإنقاذ ابنتها  .. فيديو

لحظة وصول الرئيس السيسي لتفقد المعدات والمركبات والآلات الهندسية .. شاهد

استدعاء الأمير حمزة.. تطور جديد بـ قضية الفتنة في الأردن

خاص| بهاء كشك يكشف مكان هشام عشماوي بعد حادث الفرافرة وسيطرة الإخوان على مصراتة.. الجزء السابع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فيديو

فيديوجراف.. مواصفات أول أتوبيس كهربائي مصري وسر تسميته بـ سيتي باص

فيديو جراف.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

فيديوجراف.. رحلة أنسي ساويرس الي المليارات

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: إلى السيد الرئيس

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ