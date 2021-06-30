رئيس جامعة القاهرة : إعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات شهر يوليو

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، خبرًا سارًا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بخصوص طلاب المدن الجامعية.

حيث قال رئيس جامعة القاهرة : بناتي أبنائي طلاب المدن الجامعية.. تقرر إعفاءكم من مصروفات شهر يوليو.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة ، أن قرار إعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات شهر يوليو هو قرار اتفق عليه مجلس جامعة القاهرة خلال الساعات الأخيرة.



ووجّه رئيس جامعة القاهرة رسالة لطلاب المدن الجامعية بجامعة القاهرة قائلا : نذاكر الأيام القادمة بكل قوة ..محتاجين النفس الطويل في الامتحانات ، ونواصل بالقوة نفسها، ومن قصر في مادة يعوض في المواد التالية.. محبتي ودعواتي.

وتواصل كليات جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021، والتي تجرى بنظامي الإلكتروني والحضوري طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وتعقد الامتحانات، اليوم، بكليات التجارة (الفرقة الثالثة)، والآداب (الفرقة الرابعة)، والإعلام (الفرقة الأولي) بنظام Online، والتخطيط الإقليمي والعمراني (الفرقة الأولي - الفرقة الفرقة الثانية) بنظام Online، والتربية النوعية (الفرقة الأولى)، والحاسبات والذكاء الاصطناعي (الفرقة الأولى)، والصيدلة (الفرقة الأولي)، وطب الآسنان (الفرقة الأولي).

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الحالي، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.