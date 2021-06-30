شاهد.. أجنحة معرض الكتاب قبل افتتاحه

ينشر “صدى البلد” فيديو لـ أجنحة معرض الكتاب قبل افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، له، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعدد من المسئولين.



ويأتي معرض الكتاب 2021 تحت شعار “هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل”، كما وقع اختيار اللجنة العليا للمعرض في اجتماع سابق على الكاتب يحيى حقي، شخصية المعرض هذا العام.



ولأول مرة يتم اختيار شخصية خاصة لـ معرض كتاب الطفل، وقد وقع اختيارها على الكاتب عبد التواب يوسف.

وقررت اللجنة العليا لـ معرض الكتاب استمرار الاحتفاء بمئوية الدكتور ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبد الصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض، بالإضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهما ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.