اقتراح برغبة بشأن قيام كل شركة يزيد رأس مالها عن 100 مليون جنيه لإنشاء مدرسة فنية

قال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه سيتقدم باقتراح برغبة بشأن قيام كل الشركات و المؤسسات التي يزيد رأسمالها عن 100 مليون جنيه لإنشاء مدرسة فنية بذات التخصص بما يعرف بالتعليم المزدوج.

وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الفكرة تقوم على أن يقوم طالب التعليم الفنى بالتعليم فى نفس المصنع الذي يعمل فيه ، بهدف تخفيف العبء عن الحكومة ، بحيث نضمن وجود العديد من المدارس التي توفر فرص عمل لخريجي المدارس الفنية.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان.

ويعاود مجلس النواب، للانعقاد يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.

وشهدت مناقشة عدة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى إقرار اتفاقيتين دوليتين بقروض.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.

