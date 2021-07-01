عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراح برغبة بشأن قيام كل شركة يزيد رأس مالها عن 100 مليون جنيه لإنشاء مدرسة فنية

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه سيتقدم باقتراح برغبة بشأن قيام كل الشركات و المؤسسات التي يزيد رأسمالها عن 100 مليون جنيه لإنشاء مدرسة فنية بذات التخصص بما يعرف بالتعليم المزدوج.

وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الفكرة تقوم على أن يقوم طالب التعليم الفنى بالتعليم فى نفس المصنع الذي يعمل فيه ، بهدف تخفيف العبء عن الحكومة ، بحيث نضمن وجود العديد من المدارس التي توفر فرص عمل لخريجي المدارس الفنية.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان.

ويعاود مجلس النواب، للانعقاد يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.

وشهدت مناقشة عدة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى إقرار اتفاقيتين دوليتين بقروض.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.
 

اقتراح برغبة الشركات المؤسسات التعليم المزدج التعليم الفني الحكومة

ترشيحاتنا

روسيا ترفض مقترح تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود

بعد مبادرة الرئيس لعلاج مرضى ضمور العضلات.. الصحة تكشف مراكز العلاج

الاتحاد الأوروبي يعلن ثلاث دول عربية على قائمة السفر الآمن

الصحة: الدولة تعمل على التدخل العلاجي لمرضى ضمور العضلات رغم تكلفته العالية

رغم مخاوف إسرائيل.. ألمانيا تؤكد تمسكها بمفاوضات النووي مع إيران

كتاب رامسفيلد الأسود| مجرم حرب صنع سياسة أمريكا الاستعمارية ودمر العراق ونهب التريليونات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال عوض يزف خبرا سارًّا لـ أصحاب المعاشات

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

حكومة آبي أحمد تهدد بإعلان الحرب على تيجراي

بعد ساعات.. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء والسجائر

مصرع ضابط ومعاون شرطة واصابة مجندين فى إنقلاب سيارة برفقة محافظ البحر الأحمر

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

لمرضى السكري .. احترس خضار معروف يسبب ارتفاع السكر فى الدم

يخص الأطفال.. تحذير شديد اللهجة من الصحة السعودية بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

فيديو

طفاية حريق.. كيف تسبب فرح الدقهلية الغريب في إصابة فتاتين

الرئيس حلها .. ما هو مرض الضمور العضلي وأعراضه.. فيديو جراف

هربت بسبب فقره.. زوج نجمة اراب جوت تالنت يستغيث لتوفير نفقة ابنته

قرار شعب| فيلم يفضح التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: العقاد كشف الإخوان

د. إيمان خطاب تكتب: دولة 30 يونيو والإنجازات !!!

جمال قرين يكتب: 30 يونيو وتصحيح المسار

د.فتحي حسين يكتب: ذكري ثورة 30 يونيو وارادة شعب 

فيروز نبيل تكتب: ثورة 30 يونيو وتصحيح المسار

محمود البسيوني يكتب: عزيزتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ