30 يونيو يوم للتاريخ.. شهود عيان يروون كواليس ثورة شعب ضد الإرهاب

شخصيات بارزة كان لها دورا مهما، ساهمت في إنقاذ مصر من فاشية دينية مُتملقة، اجتمعت في 30 يونيو على قلب رجل واحد، وأصبحت شاهدا عيان على ذلك المفترق التاريخي، الذي تم من خلاله استعادة مصر لشعبها بعد أن اختطفتها جماعة مارقة "الإخوان الإرهابية"، شخصيات وطنية سطرت بأسمائها لحظات تاريخية في 30 يونيو.

ومن خلال السطور التالية نكشف حكاياتهم مع الثورة وكيفية إزاحة حكم الجماعة الإرهابية؟.

عمرو موسى

فقد قال إن ثورة 30 يونيو كانت بداية لعصر جديد بعد انتهاء رئاسة الإخوان والثورة أسفرت عن دستور جديد يتحدث عن الدولة المدنية، كما نص على حقوق المرأة والتنمية وفصل السلطات.

محمد أبو الغار

من جانبه قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعضو جبهة الانقاذ الوطنى سابقاً، لولا ثورة 30 يونيو لأصبحت مصر دولة إخوانية أحادية التفكير ودولة فاشية واندلعت الحرب الأهلية.

الكاتبة سكينة فؤاد

وقالت الكاتبة سكينة فؤاد، إن يوم 3 يوليو 2013 سيظل علامة فارقة في تاريخ مصر، حيث كان هناك ترقب جماهيري من الشعب المصري لإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية، وأنها لأول مرة ترى ترجمة لمعنى أدبي "بحر من البشر"، وكانت شوارع وميادين مصر مليئة بالثوار من الشعب المصري، وثورة 30 يونيو بمثابة العتق لمصر مما كان يهددها وينتظرها على يد جماعة الإخوان الإرهابية.

سامح عاشور

أما سامح عاشور، نقيب المحامين، فقد قال إن اليوم عيد وطنى، وهذه الثورة لها مطالب تميزت بها عن أى ثورة، موضحاً أن أبرز ما يميز ثورة 30 يونيو أن قوات المسلحة لن تدير المرحلة الانتقالية فهى ساندت الثورة وآمنت بطموح الشباب وقررت أن تحافظ على هذه الثورة وخرجت من المشهد بتعالى كبير لأنها لا تزاحم أحد فى الحكم.

ثورة عظيمة

أما حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والخير السياسي، قال إنه لولا قيام ثورة 30 يونيو لكانت قامت حرب أهلية كبيرة بين أطراف متنازعة ولم يكن هناك إرهاب فى سيناء بل سيكون هناك دواعش وسيطرة للجماعات المتطرفة بحق على هذه المنطقة والتى كانت ستغير فى مصير المنطقة العربية بأكملها.

المصريون كلمة السر

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إن ثورة 30 يونيو هو الشعب المصري بكل أطيافه الذي خرج وانتصر ضد هذا التنظيم الإرهابي الذي كاد أن يعصف بدولته العريقة، وهذه الملايين التي خرجت في ميادين الحرية التي حماها جيش مصر العظيم.

وأكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، ومؤسس حركة تمرد، إن مصر لم تكن محكومة من رئيس قبل ثورة 30 يونيو، ولكنها كانت محكومة بمندوب لعصابة الإخوان الإرهابية.

وأشار محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن ثورة 30 يونيو هي ثورة الشعب ومصدر للفخر وبرهان على عظمة وعي الشعب المصري، الذي قال كلمته ورفض بشكل قاطع التجارة باسم الدين، وفرض رؤية جماعة تحتكر الدين لتحقيق مكاسب سياسية.

كنت متأكدة من سقوط الإخوان

وأكدت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، وإحدى المشاركات فى ثورة 30 يونيو، إنها بعد الإعلان الدستورى توقعت سقوط الإخوان سريعاً، فلا شرعية لرئيس ينقلب على الدستور، ومنذ اللحظة التى تشكلت فيها جبهة الإنقاذ، كان واضحاً أمامنا أن سقوط مشروع الإخوان مسألة وقت.

ومن ناحيته قال حسام فودة، عضو جبهة 30 يونيو، إن جماعة الإخوان أصبحت الطرف الضعيف فى المعادلة السياسية، خاصة بعد رفض الشعب المصرى لسلوكها “المعادى للثورة”.