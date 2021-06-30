رئيس جامعة المنيا: ثورة 30 يونيو صححت المسار وأظهرت معدن الشعب المصري

في ذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، ومرور 7 سنوات من الإنجازات والانتصارات في مختلف القطاعات.

وأكد عبدالنبي في برقيته أن الرئيس لم يترك مكاناً لن تمد إليه يد التطوير، مقدمًا باسمه وباسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، خالص التهنئة القلبية لفخامته في ذكرى ثورة عظيمة استردت مصر لأهلها وانقذتها من الضياع، وصححت المسار وأعادت بناء الوطن، وأظهرت معدن وأصالة الشعب المصري العظيم، الذى يسجل عبر تاريخه ملاحم زاخرة بالعطاء ترفض أي مخططات للتخريب والتفرقة، ليبدأ بعدها بناء مستقبل جديد يحمي مطالب الثورة، ويطالب بعودة دولة المؤسسات التشريعية والبرلمانية وتمثيل المرأة وتمكين الشباب، وعودة مصر إلى ثقلها الإقليمي والدولي في حل أزمات المنطقة، لتنطلق بعدها مصر إلى مسار التنمية والنماء لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس الجامعة أن تاريخ مصر يُسجل للأجيال القادمة صفحة نجاح وفخر ستظل عبر العصور شاهدة علي عودة مصر لأمنها واستقرارها، وبناء حضاراتها الثقافية والعلمية والعمرانية، وذلك بإرادة شعبها، وبروح ثورتها الخالدة.



متمنياً أن يحفظ الله مصر ويسدد الخطى للعبور بالوطن نحو مستقبل أفضل ومزيداً من الإنجازات والنجاحات.



وفي سياق متصل أشاد رئيس الجامعة بجهود الكليات في العمل على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بعد ختام أعمالها في 18 كلية، واستمرارها خلال شهر يوليو بكل من كليتي الطب وطب الأسنان، مؤكدا على بدء إعلان نتائج بعض الفرق الدراسية بالكليات وبالأقسام ذات الساعات المعتمدة، على أن يتوالى إعلان النتائج في كافة الكليات على الطلاب قبل منتصف يوليو القادم.



ووافق المجلس على اعتماد الخطة الاستراتيجية للجامعة عن الأعوام 2020-2021 / 2024-2025، التي تُمثل خارطة طريق لمستقبل الجامعة في السنوات الخمس القادمة، والتي تُشكل الدور الريادي لها اجتماعياً واقتصادياً وتكنولوجياً، وتمكنها من الحفاظ على مكانتها في إعداد شبابها للمستقبل ومواجهة التغيرات العالمية، وتحقيق رسالتها ورؤيتها الجديدة وتوجيهها نحو الاتجاه الصحيح.

وفي ضوء تفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب إلكتروني اعتباراً من العام الجامعي المقبل 2021/2022، استعرض المجلس تقرير اللجنة المشكلة لدراسة تطوير الكتاب الجامعي، ووضع القواعد العامة والآليات التطبيقية لتحويله إلى كتاب إلكتروني، بما يضمن إتاحة المادة العلمية للكتاب الجامعي الإلكتروني على منصة الجامعة التعليمية عن طريق الإيميل الجامعي المخصص لكل طالب، وتسعيره وتحصيل قيمته مع المصاريف الدراسية للطلاب لكل ترم على حدة، مع الحظر التام لتداول الكتاب الورقي.